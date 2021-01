Πολιτική

Έλεγχος της Κομισιόν στα γραφεία της AstraZeneca

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας έκανε έλεγχο ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων με εντολή της Κομισιόν.

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων διενήργησε επιθεώρηση στον τόπο παραγωγής εμβολίων της AstraZeneca στο Βέλγιο αναφέρει η βελγική εφημερίδα De Standaard και συμπληρώνει ότι αυτό επιβεβαιώνεται από το γραφείο του υπουργού Υγείας Φρανκ Βαντενμπρούκε.

Ο στόχος είναι «να βεβαιωθούμε ότι η καθυστέρηση παράδοσης των εμβολίων οφείλεται πράγματι σε πρόβλημα παραγωγής στη μονάδα του Βελγίου», σύμφωνα με το γραφείο του Υπουργού Υγείας.

Η επιθεώρηση, σημειώνει η De Standaard, διεξήχθη σε συνεργασία με άλλες χώρες, "έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αντικειμενικότητα", λέει εκπρόσωπος του Βαντενμπρούκε προσθέτοντας ότι «Βέλγοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν τώρα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, μαζί με εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία».

Παράλληλα, όπως αναφέρει το άρθρο, θα συνταχθεί έκθεση το συντομότερο δυνατό, αν και μπορεί να απαιτηθούν «μερικές ημέρες».