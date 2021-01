Κοινωνία

Νεκρή από φωτιά στο Ίλιον

Τραγωδία σε φλεγόμενο διαμέρισμα στο Ίλιον. Τι αναφέρει η Πυροσβεστική.

(φωτό αρχείου)

Τραγωδία στο Ίλιον από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα, από άγνωστη ακόμα αιτία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, επί της οδού Πατρόκλου, εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ θα ακολουθήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.