Κοινωνία

Βρέθηκε νεκρή στο μπαλκόνι

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας σε μπαλκόνι. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

(φωτό αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια ηλιωμένη γυναίκα σε μπαλκόνι διαμερίσματος, επί της οδού Σάμου στον Πειραιά.

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή στοιχεία πρηγηθείσας μικρής έκτασης πυρκαγιάς, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ διενεργούνται έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και του θανάτου της άτυχης γυναίκας.