Μητσοτάκης: μένουμε σε διαρκή επιφυλακή για την πανδημία

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, για το πρόγραμμα εμβολιασμού και τις επιδημιολογικές εξελίξεις.

«Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάκουσε τις παροτρύνσεις πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά, με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής εμβολίων. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να καταλάβουν ότι στον βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα για την έρευνα παραγωγής αυτών των εμβολίων πρέπει να τιμήσουν τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός προσέθεσε ότι η ΕΕ είναι «πολύ μεγάλη δύναμη για να μην μπορεί να ασκεί την απαραίτητη επιρροή ή και πίεση στις μεγάλες εταιρείες για να είναι συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στο οποίο είχαν δεσμευτεί».

Αναφερόμενος στις επιδημιολογικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η απάντηση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης «θα είναι πάντα δυναμική». «Μένουμε σε διαρκή επιφυλακή ώστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Δεν είναι δηλαδή πολιτική “βλέποντας και κάνοντας”, είναι ακριβώς το αντίθετο: βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν, τις περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπυρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, αποφασίζοντας κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο τις δόσεις εμβολίων που λαμβάνει, δίχως σπατάλες, και προχωρά την εκστρατεία εμβολιασμού με βάση τη στρατηγική που έχει καταστρώσει, καθώς έως σήμερα έχουν γίνει περισσότεροι από 221.000 εμβολιασμοί. «Ολοκληρώνεται η πρώτη δόση στους υγειονομικούς, στα κέντρα ηλικιωμένων, στους άνω των 85 ετών, αρχίζει ο κύκλος της δεύτερης δόσης, τώρα εμβολιάζονται οι συμπολίτες μας στην ηλικιακή κατηγορία από 80 έως 84 ετών, εμβολιάζονται όμως και οριζόντια οι κάτοικοι των μικρών νησιών. Χθες ξεκίνησε η δράση στο Καστελόριζο, με την ευθύνη, την εποπτεία και την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί στα μικρά μας νησιά θα εμβολιάσουμε το σύνολο των κατοίκων οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να εμβολιαστούν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να το ξαναπώ ότι όσα εμβόλια έρχονται στην πατρίδα μας, τόσα θα γίνονται. Και μάλιστα η Ελλάδα και ο Καναδάς είναι από τις χώρες που έχουν σήμερα να επιδείξουν μία πολύ θετική στατιστική και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστες συνολικές απώλειες εμβολίων», τόνισε.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της Οικονομίας και στην χθεσινή έκδοση 10ετούς ομολόγου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας στις διεθνείς αγορές». «Απέφερε ακόμα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ με το χαμηλότερο επιτόκιο που είχε ποτέ οποιοδήποτε κρατικό ομόλογο. Ελάχιστα πάνω από το 0,8%. Είναι απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα αλλά και την πολιτική της», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα διατεθούν με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και πάντα με δικαιοσύνη. «Είναι ένα ποσό το οποίο θα προστεθεί σε όσα ήδη δαπανά η πολιτεία για να ενισχύσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, κάτι που όπως έχουμε πει θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Προσοχή, όμως, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν. Δεν θα ξοδευτούν. Θα κατανεμηθούν γενναία αλλά όχι αλόγιστα. Κυρίως με δικαιοσύνη. Όσα πρέπει, σε όποιους πρέπει, όταν και όπως πρέπει».

Τόνισε επίσης δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ που γίνονται πράξη παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία: τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τους αυτοαπασχολούμενους, τον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσον αφορά τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε:

- Στην αλλαγή του τρόπου εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μία ρητή προεκλογική μας δέσμευση που βάζει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Από τις τοπικές εκλογές του 2023 οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων.και ο συνδυασμός τους θα καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου.

- Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που θέτουν κανόνες ευνοώντας εξαγωγές ελληνικής παραγωγής.

- Στο νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών που εκσυγχρονίζεται επιτρέποντας να αρχίσει η εκμάθηση των νέων παιδιών όσων θέλουν να γίνουν οδηγοί από την ηλικία των 17 ετών αντί των 18 που ισχύει σήμερα.

- Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που φέρνει σημαντικές αλλαγές, ρυθμίσεις που εναρμονίζονται τα εδώ δεδομένα με βάση την ολιστική μελέτη την οποία είχαμε ζητήσει από την UEFA και τη FIFA, ρυθμίσεις που αναδιαρθρώνουν κατηγορίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όπως και τις λέσχες φιλάθλων και ουσιαστικά επανιδρ?ουν την επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού ώστε να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι,

Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2021, που σταθερά πια συγκαλείται στα τέλη κάθε μήνα, αλλά είναι και η πρώτη με τη νέα του σύνθεση, γι ’αυτό και θέλω να καλωσορίσω τα νέα μέλη. Σήμερα έχουμε να εξετάσουμε 10 νομοσχέδια από έξι διαφορετικά Υπουργεία. Κεντρική προτεραιότητα ωστόσο παραμένει η προστασία της υγείας του πολίτη από την πανδημία και βέβαια η στήριξη της οικονομίας και του κόσμου της εργασίας. Και ασφαλώς η πρόοδος των εμβολιασμών, που θα φέρουν και την οριστική έξοδο από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Όλα αυτά, βεβαίως, ταυτόχρονα με τις δράσεις μας στο μέτωπό της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας όσο και των μεταρρυθμίσεων.

Σχετικά με την πανδημία, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι παρά τα προβλήματα με τις παραδόσεις παντού στην Ευρώπη, στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί παραπάνω από 220.000 συμπολίτες μας, για την ακρίβεια 221.206 σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση την οποία είχα λίγο πριν μπούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού για παραπάνω από 700.000 συμπολίτες μας.

Ολοκληρώνεται η πρώτη δόση στους υγειονομικούς, στα κέντρα ηλικιωμένων, στους άνω των 85 ετών, αρχίζει ο κύκλος της δεύτερης δόσης, τώρα εμβολιάζονται οι συμπολίτες μας στην ηλικιακή κατηγορία από 80 έως 84 ετών, εμβολιάζονται όμως και οριζόντια οι κάτοικοι των μικρών νησιών.Χθες ξεκίνησε η δράση στο Καστελόριζο, με την ευθύνη, την εποπτεία και την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί στα μικρά μας νησιά θα εμβολιάσουμε το σύνολο των κατοίκων οι οποίοι επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Να το ξαναπώ ότι όσα εμβόλια έρχονται στην πατρίδα μας, τόσα θα γίνονται. Και μάλιστα η Ελλάδα και ο Καναδάς είναι από τις χώρες που έχουν σήμερα να επιδείξουν μία πολύ θετική στατιστική και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστες συνολικές απώλειες εμβολίων.

Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάκουσε τις παροτρύνσεις πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και διαπραγματεύεται πια πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά, πιο αυστηρά με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής εμβολίων. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να καταλάβουν ότι στο βαθμό που έχει χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό χρήμα για την έρευνα παραγωγής αυτών των εμβολίων πρέπει να τιμήσουν τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην μπορεί να ασκεί την απαραίτητη επιρροή ή και πίεση στις μεγάλες εταιρείες για να είναι συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων στο οποίο είχαν δεσμευτεί.

Δεύτερη παρατήρηση σχετικά με τον κορονοϊ?. Αφορά την άμυνά μας απέναντι στο τρίτο κύμα το οποίο εξακολουθεί να πολιορκεί τον πλανήτη με τις μεταλλάξεις του- δεν έχει ευτυχώς ακόμα έρθει στην πατρίδα μας- θα επαναλάβω ότι η απάντησή μας σε αυτό το ενδεχόμενο θα είναι πάντα δυναμική. Ανοίγουμε δραστηριότητες όταν τα κρούσματα υποχωρούν, τις περιορίζουμε όταν αυτά αναζωπυρώνονται. Κρατάμε τις απαραίτητες ισορροπίες ανάμεσα στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας, αποφασίζοντας κάθε εβδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα. Και μένουμε σε διαρκή επιφυλακή ώστε να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται.

Δεν είναι, δηλαδή, η πολιτική βλέποντας και κάνοντας, είναι ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια εκτάκτως και προ ημερήσιας διάταξης να μας ενημερώσει ο Μάριος Θεμιστοκλέους ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας για την πρόοδο η οποία έχει διεξαχθεί στο μέτωπο του εμβολιασμού, ώστε να έχετε και σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου την πιο εμπεριστατωμένη δυνατή ενημέρωση για το πώς προχωράει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη άσκηση.

Σε ό,τι αφορά τώρα το ξεκίνημα της νέας χρονιάς στην οικονομική ζωή, θέλω να σημειώσω την χθεσινή εξαιρετικά επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας στις διεθνείς αγορές που απέφερε ακόμα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ με το χαμηλότερο επιτόκιο που είχε ποτέ οποιοδήποτε κρατικό ομόλογο. Ελάχιστα πάνω από το 0,8%. Είναι απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, αλλά και την πολιτική της. Είναι ένα ποσό το οποίο θα προστεθεί σε όσα ήδη δαπανά η πολιτεία για να ενισχύσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, κάτι που όπως έχουμε πει θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Προσοχή, όμως, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν. Δεν θα ξοδευτούν. Θα κατανεμηθούν γενναία, αλλά όχι αλόγιστα. Κυρίως με δικαιοσύνη. Οσα πρέπει, σε όποιους πρέπει, όταν και όπως πρέπει. Στο μέτωπο αυτό άλλωστε, έγιναν πράξη δύο ακόμα δεσμεύσεις μας. Ήδη ισχύει -και θα ήθελα και εσείς να το θυμίζετε στον δημόσιο λόγο σας- η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τους αυτοαπασχολούμενους, τον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η αποκλιμάκωση των εισφορών σημαίνει ένα ετήσιο όφελος 460 ευρώ για ένα μισθό 1.016 ευρώ. Με το κέρδος προφανώς να αυξάνεται όσο αυξάνονται οι αποδοχές. Ενώ η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για έναν υπάλληλο με τον ίδιο μισθό θα του φέρει φορολογική ελάφρυνση ακόμα 50 ευρώ το χρόνο, ένας υψηλότερα αμειβόμενος με 2.500 ευρώ θα ωφεληθεί κατά παραπάνω από 1.000 ευρώ ετησίως.

Από την ατζέντα της σημερινής ημερήσιας διάταξης επιτρέψτε μου να προτάξω την αναμόρφωση του τρόπου εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Μία ρητή προεκλογική μας δέσμευση που βάζει οριστικό τέλος στην ακυβερνησία στα όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Από τις τοπικές εκλογές, λοιπόν, του 2023 οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι θα υπηρετούν και πάλι επί πενταετία με εξασφαλισμένη πλειοψηφία στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή εάν συγκεντρώνουν ποσοστό 43% των ψήφων. Και ο συνδυασμός τους θα καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου. Μόνη εξαίρεση, η εκλογή από τον πρώτο γύρο με ποσοστό άνω του 60%, οπότε προφανώς και οι έδρες θα κατανέμονται αναλογικά. Και τίθεται όριο εκπροσώπησης στα συμβούλια το 3% όπως ισχύει και στις βουλευτικές εκλογές.

Συρρικνώνονται, επίσης, τα υπερμεγέθη συμβούλια. Στην Αθήνα για παράδειγμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι περιορίζονται από τους 49 στους 41, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αττικής μειώνονται σε 71 από τους 101 πού ήταν σήμερα. Και η σύνθεση των δημοτικών αρχών στο εξής, θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος και στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής. Αναφέρθηκα λίγο πιο εκτενώς στα των Δήμων, γιατί αποτελούν την πρώτη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση του έτους.

Την ατζέντα, όμως, συμπληρώνουν πολλές πρωτοβουλίες όπως αυτές του Υπουργείου Οικονομικών για τη διενέργεια της προσεχούς απογραφής, του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, που θέτουν κανόνες ευνοώντας εξαγωγές ελληνικής παραγωγής.

Να τονίσω επίσης το νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών που εκσυγχρονίζεται και επιτρέποντας να αρχίσει η εκμάθηση των νέων παιδιών, όσων θέλουν να γίνουν οδηγοί, από την ηλικία των 17 ετών αντί των 18 που ισχύει σήμερα.

Κλείνω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -Αθλητισμού εν προκειμένου- φέρνει σημαντικές αλλαγές, ρυθμίσεις που εναρμονίζουν τα εδώ δεδομένα με βάση την ολιστική μελέτη την οποία είχαμε ζητήσει από την UEFA και τη FIFA, ρυθμίσεις που αναδιαρθρώνουν κατηγορίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως και τις λέσχες φιλάθλων και ουσιαστικά επανιδρ?ουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ώστε να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο.