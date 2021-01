Κοινωνία

Κορονοϊός – Έλεγχοι: Χιλιάδες παραβάσεις και πρόστιμα

Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έκαναν την Τετάρτη οι Αρχές σε όλη τη χώρα.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (60.842) έλεγχοι, από τους οποίους οι (6.153) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.217 παραβάσεις και 12 συλλήψεις, ως ακολούθως:

917 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των300 ευρώ, ως ακολούθως:

347 στην Αττική,

71 στη Θεσσαλονίκη,

69 στη Στερεά Ελλάδα,

61 στην Κρήτη,

54 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

53 στη Θεσσαλία,

53 στην Ήπειρο,

51 στη Δυτική Ελλάδα,

48 στην Κεντρική Μακεδονία,

44 στην Πελοπόννησο,

28 στα Ιόνια Νησιά,

16 στο Βόρειο Αιγαίο,

12 στη Δυτική Μακεδονία και

10 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 94.485 ομοειδείς παραβάσεις.

237 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 233 πρόστιμα των 300 ευρώ και 4 πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

50 στην Αττική,

25 στην Κεντρική Μακεδονία,

24 στην Κρήτη,

19 στα Ιόνια Νησιά,

19 στη Θεσσαλονίκη,

18 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

17 στο Βόρειο Αιγαίο,

16 στη Δυτική Ελλάδα,

12 στην Πελοπόννησο,

11 στη Στερεά Ελλάδα,

11 στο Νότιο Αιγαίο,

9 στην Ήπειρο,

5 στη Θεσσαλία και

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 31.567 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν (30.070) διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.497 των 150 ευρώ.

63 παραβάσεις και 12 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στη Στερεά Ελλάδα, σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν (4) πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο, σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 300 ευρώ σε μίνι μάρκετ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Στην Αττική, σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου σφαιριστηρίου και 5 πελατών. Βεβαιώθηκαν, 5.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, 3.000 στον προσωρινά υπεύθυνο και 5 πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο, σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Κρήτη, σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ταχυφαγείου. Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 3 πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο, σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Κεντρική Μακεδονία, σύλληψη 2 ιδιοκτητών καφετεριών και επιβολή προστίμων 5.000 ευρώ και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο, σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.)

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 1.139 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 952 άτομα.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στην Κρήτη, σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε διοργανωτή υπαίθριας συνάθροισης, επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν σε 9 συμμετέχοντες, ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Κεντρική Μακεδονία, σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης, επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν, πρόστιμο 3.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραχώρησε το χώρο και σε 23 συμμετέχοντες, ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.