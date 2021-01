Κοινωνία

Φυλακή Κορυδαλλού: Ναρκωτικά βρέθηκαν στο προαύλιο (εικόνες)

Τα ευρήματα της έρευνας που έκαναν οι Αρχές σε κοινόχρηστο χώρο της φυλακής Κορυδαλλού.

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι, εντόπισαν βραδινές ώρες χθες, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, σε κοινόχρηστο χώρο, πλησίον προαυλίου πτέρυγας 2 πακέτα που περιείχαν:

3 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 73,6 γραμμαρίων,

3 κινητά τηλέφωνα και θήκη κινητού,

4 κάρτες sim

3 usb stick και φορτιστής.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή.