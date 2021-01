Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Ραντεβού με την γεύση στο Κολωνάκι (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας "ξεναγεί" σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στο Κολωνάκι, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά

Ανάμεσα σε νεοκλασικά κτήρια και ανηφόρες που οδηγούν στον Λυκαβηττό, στο Κολωνάκι πράγματι μπορεί κανείς να δει την Αθήνα από ψηλά.

Ο Δημήτρης επισκέφθηκε το «L’abreuvoir», ένα εμβληματικό εστιατόριο με γαλλική κουζίνα, το «Simul», ένα εστιατόριο που δίνει νέα πνοή στην ελληνική δημιουργική κουζίνα και το «μαγειρείο Φιλίππου», εστιατόριο σημείο αναφοράς για τους παλιούς Κολωνακιώτες.

Ακόμη, δημιουργεί δυο συνταγές, μία με κρέας και μία με ψάρι: φιλετάκια μοσχαριού με μαυροδάφνη και πατάτες ογκρατέν, και τσιπούρα σε κρούστα από χοντρό αλάτι και λαδολέμονο βασιλικού.

