Η Πάμελα Άντερσον σβήνει τα social media και προειδοποιεί οτι ελέγχουν το μυαλό μας

"Αυτή θα είναι η τελευταία μου ανάρτηση στο Instagram, το Twitter ή το Facebook" έγραψε το πρώην μοντέλο,

Η Πάμελα Άντερσον αποχαιρετά τους 1,2 εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram, τους 1 εκατομμύριο ακόλουθούς της στο Twitter και τους 900.000 στο Facebook.

«Αυτή θα είναι η τελευταία μου ανάρτηση στο Instagram, το Twitter ή το Facebook» έγραψε το πρώην μοντέλο, ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων στο τελευταίο της μήνυμα, όπως εξήγησε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα που έχω τακτοποιηθεί στη ζωή μου, εμπνέομαι πραγματικά από την ανάγνωση βιβλίων και τη φύση. Είμαι ελεύθερη» συνέχισε.

«Ευχαριστώ για την αγάπη» πρόσθεσε. «Να είστε καλά όλοι!. Ας ελπίσουμε ότι θα βρείτε τη δύναμη και την έμπνευση για να ακολουθήσετε τον σκοπό σας και να προσπαθήσετε να μην παρασυρθείτε από τη σπατάλη χρόνου» έγραψε η Πάμελα Άντερσον.

Η γεννημένη στον Καναδά σταρ κατέληξε με δριμεία κριτική στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επί χρόνια επιτρέπουν τη διάδοση ψεμάτων και παραπληροφόρησης χωρίς επακόλουθα, όπως ανέφερε.

«Αυτό είναι που θέλουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκομίσουν κέρδη» έγραψε. «Να ελέγχουν τον εγκέφαλό σας».

Στην τελευταία ανάρτησή της η Πάμελα Άντερσον πρόσθεσε τα hashtags: #thebewilderedherd, #noInstagram, #notwitter, #nofacebook, #life, #freedom, #nature, #humanconnection, #intimacy και #love.