Πιστοποιητικό εμβολιασμού: έγκριση από Κομισιόν των κατευθυντήριων γραμμών

Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν σε ένα σχέδιο που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο έντυπα όσο και ψηφιακά μέσα, εξασφαλίζοντας ευελιξία.

Tα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απόδειξη εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Αυτές οι οδηγίες στοχεύουν στην υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι το περιεχόμενο των πιστοποιητικών εμβολιασμού είναι ομοιόμορφο και καθορίζει ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων για κάθε πιστοποιητικό. Κατέθεσαν επίσης τη βάση για ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης για τη διασφάλιση της γνησιότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών, για το οποίο θα συνεχιστούν οι εργασίες στο δίκτυο eHealth, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού των απαραίτητων μέτρων προστασίας δεδομένων και ασφάλειας.

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σημείωσε: «Χαιρετίζω την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την απόδειξη του εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς» και συμπλήρωσε ότι «τα διαλειτουργικά πιστοποιητικά εμβολιασμού θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και αφού το ξεπεράσουμε».

