Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης αθλήτριας - Προπονητής: είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της

Αμετανόητος ο 38χρονος προπονητής, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για βαριές κακουργηματικές κατηγορίες.

Αμετανόητος ο προπονητής που κατηγορείται για τον βιασμό της νεαρής αθλήτριας, όταν εκείνη ήταν 11 ετών.

Ο 38χρονος προπονητής βρέθηκε από νωρίς το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί για βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που φέρεται να διέπραξε πριν εννέα χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι είναι ερωτευμένος με την αθλήτρια, ενώ επαναλαμβάνει τα όσα έχει δηλώσει δημόσια περί μη αποπλάνησης. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει πως ό,τι συνέβη μεταξύ τους έγινε ένα έτος αργότερα από το διάστημα που υποστηρίζει η νεαρή γυναίκα.

Αυτήν την ώρα καταθέτουν στην ανακρίτρια ως μάρτυρες υπεράσπισης οι γονείς του 38χρονου, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκιση ή όχι του 38χρονου κατηγορούμενου.

Η ίδια η παθούσα στην κατάθεσή της στον εισαγγελέα όχι μόνο κατήγγειλε βιασμό από τον τότε προπονητή της, αλλά τόνισε πως ο 38χρονος την απειλούσε αν μιλούσε για όσα συνέβαιναν σε βάρος της.