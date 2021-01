Κόσμος

Ναβάλνι: δεν μου επιτρέπουν να μιλήσω με το δικηγόρο μου

Ο επικριτής του Πούτιν που συνελήφθη για παραβίαση των όρων αποφυλάκισης του, βρέθηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου ότι δεν του έχει επιτραπεί να μιλήσει κατ' ιδίαν με τον δικηγόρο του από τότε που συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση κατά την επιστροφή του στη Ρωσία, στις 17 Ιανουαρίου.

Ο δικαστής εξετάζει την έφεση που έχει ασκήσει ο Ναβάλνι επί της φυλάκισής του για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής του, το οποίο ο ίδιος αρνείται.

Απαντώντας στο αίτημα του Ναβάλνι, ο δικαστής του παραχώρησε πέντε λεπτά για να συνομιλήσει με τον δικηγόρο του μέσω τηλεδιάσκεψης και ζήτησε από τους σωφρονιστικούς φρουρούς να βγουν από τον χώρο ώστε να μπορέσει να μιλήσει ιδιωτικά.