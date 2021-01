Οικονομία

Αχτσιόγλου: οι ιδεοληψίες της κυβέρνησης έχουν καταντήσει επικίνδυνες

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας από τους ερχόμενους μήνες».

Την ώρα που μειώνονται τα εισοδήματα και αυξάνονται τα χρέη, δηλώνει η βουλευτής και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, «η κυβέρνηση όχι απλώς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν αλλάζει ρότα για την ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά διά του κ. Σταϊκούρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας από τους ερχόμενους μήνες».

Προσθέτει επίσης, ότι «απορρίπτει τη ρύθμιση των χρεών με κούρεμα βασικής οφειλής», για να τονίσει ότι «οι ιδεοληψίες τους έχουν καταντήσει επικίνδυνες».

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει στην ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Αναφέρει ειδικότερα ότι σύμφωνα με αυτή 4 στα 10 νοικοκυριά υπέστησαν σημαντική μείωση του εισοδήματός τους το 2020 και ότι τα 7 στα 10 νοικοκυριά που ζουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα είχαν μείωση εισοδήματος πάνω από 27%.

Επιπλέον, αναφέρει ότι πάνω από το 35% των νοικοκυριών όχι απλώς δεν προσδοκά βελτίωση αλλά αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης και ότι 1 στα 3 λαϊκά νοικοκυριά βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.