Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: απίστευτος συνωστισμός στα Προπύλαια (εικόνες)

Παρά τον ορατό κίνδυνο για νέα μέτρα και ενώ είναι σε ισχύ η απαγόρευση για δημόσιες συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων, τα Προπύλαια είναι ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο.

Θορυβημένοι για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας εμφανίζονται οι επιδημιολόγοι που συνεδριάζουν το απόγευμα εκτάκτως. Σε πολλές περιοχές η κατάσταση επιδεινώνεται, ενώ η απότομη αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων ενδέχεται να βάλει στον "πάγο" την επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων και να επαναφέρει τις αγορές με ραντεβού.

Παρ όλα αυτά απίστευτος συνωστισμός επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας, κατά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Εκατοντάδες φοιτητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ξεχύθηκαν στους δρόμους την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση για δημόσιες συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ζητούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ενώ αντιδρούν στην πανεπιστημιακή Αστυνομία, στις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σειρά άλλων θεμάτων.

Παράλληλα η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά, μεταξύ άλλων, να παρθούν επιπλέον μέτρα, ώστε τα σχολεία να είναι ανοικτά, να λειτουργούν δια ζώσης και να είναι υγειονομικά ασφαλή, να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που αυξάνει το ωράριο των νηπιαγωγών, να καταργηθεί η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων. Ακόμη, αναρτήθηκε μεγάλο πανό στην Πρυτανεία με τίτλο «Όχι στην πειθάρχηση, όχι στην καταστολή» από καθηγητές και εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Νωρίτερα, έξω από τη Βουλή, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξαν πανό «Όχι στη δημοκρατική εκτροπή, δημόσια και δωρεά Παιδεία - Δικαίωμα στη γνώση - Δικαίωμα στον Αγώνα». Προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας έκλεισε ο σταθμός του μετρό "Πανεπιστήμιο".

«Η Ελληνική Αστυνομία ποτέ δεν έχει διάθεση για σύγκρουση. Μπορεί ο αριθμός των διαδηλωτών να ήταν πολλαπλάσιος του επιτρεπομένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύαμε να συγκρουστούν οι δυνάμεις με τους διαδηλωτές. Άλλωστε σε κανένα σημείο δεν υπήρξε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, αλλά ούτε και επίθεση σε αστυνομικό», σχολίασαν αστυνομικές πηγές.