Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ECDC: η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με “πράσινες” περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση εξακολουθεί να παραμένει η χώρα μας όσον αφορά την επιδημία του κορονοϊού σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση εξακολουθεί να παραμένει η χώρα μας όσον αφορά την επιδημία του κορονοϊού σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τους αναθεωρημένους χάρτες που δημοσιεύτηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Στον αναθεωρημένο χάρτη αυτής της εβδομάδας, η χώρα μας συνεχίζει να έχει το μόνο πράσινο χρώμα στην ΕΕ, ενώ στην πράσινη (ασφαλέστερη) ζώνη βρίσκεται η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου και των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα.

Οι χάρτες αυτοί αποτυπώνουν την επιδημιολογική εικόνα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα νέα δεδομένα που αφορούν το συνδυαστικό δείκτη τεστ, νέων κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας για την περίοδο από τις 21 έως στις 28 Ιανουαρίου.

Η Ελλάδα με ελάχιστες άλλες χώρες της Ευρώπης βρίσκεται ολόκληρη στο «πράσινο» και όσον αφορά τον χάρτη με το δείκτη θετικότητας, στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης παραμένει στο «κίτρινο».

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ο δείκτης θετικότητας βρίσκεται κάτω του ορίου συναγερμού του 4%, κάτι που δεν ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Ακόμη, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται στο πορτοκαλί όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, ανά 100.000 κατοίκους. Η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου και των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο κίτρινο χρώμα που σημαίνει πως έχουν και λιγότερα κρούσματα το τελευταίο 14ημερο. Σε παρόμοια καλή κατάσταση βρίσκονται η Κρήτη η βορειοδυτική Πελοπόννησος και μέρος της δυτικής Θεσσαλίας. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με του χάρτες το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη. Αυτό σημαίνει πως έχουν πάνω από 150 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί το ECDC δεν συλλέγει στοιχεία για τη Βρετανία, την Ελβετία, τις βαλκανικές χώρες (εκτός εκείνων που είναι μέλη της ΕΕ), την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χρωματισμοί στους χάρτες γι' αυτές τις περιοχές.