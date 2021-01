Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: Πόσα περιμένουμε και πότε θα έρθουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία των εμβολιασμών.

Οι ποσότητες εμβολίων οι οποίες είναι συμφωνημένες να παραδοθούν στην Ελλάδα μέχρι το μέχρι το τέλος του έτους είναι 26 εκατομμύρια, και θα μπορούσαν να εμβολιαστούν 15,4 εκατομμύρια πολίτες, επεσήμανε ενημερώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία των εμβολιασμών ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ανάμεσα στ’ άλλα ότι οι ποσότητες εμβολίων οι οποίες είναι συμφωνημένες να παραδοθούν στην Ελλάδα μέχρι το μέχρι το τέλος του έτους είναι 26 εκατομμύρια, και θα μπορούσαν να εμβολιαστούν 15,4 εκατομμύρια πολίτες.

«Η Pfizer θα μας παραδώσει μέχρι τέλος Μαρτίου 1,4 εκατ. εμβόλια, η Μοderna 240.000 το α’ τρίμηνο και η AstraZeneca 700.000 εμβόλια, με μια πιθανή αύξηση άλλων 140.000 εμβολίων. Για τα επόμενα τρίμηνα αναμένουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση παραδόσεων τον Απρίλιο από την Pfizer και από την AstraZeneca, ενώ θα προστεθεί και η εταιρεία CureVac και πιθανόν η Johnson & Johnson με ένα εμβόλιο κάπως πιο εύκολο στη διαχείρισή του» τόνισε.

«Έχει στηθεί μια ολόκληρη οργάνωση για την επιχείρηση «Ελευθερία», στην οποία εμπλέκονται 5 Υπουργεία σε καθημερινή βάση. Απασχολούνται περισσότερα από 1.500 άτομα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την Αστυνομία που έχει αναλάβει τη φύλαξη της διανομής και της αποθήκευσης, καθώς και από τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν αναλάβει την ευθύνη της εφοδιαστικής αλυσίδας», πρόσθεσε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σχετικά με την πορεία των εμβολιασμών, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε τα εξής:

«Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τους 220.000 εμβολιασμούς, όταν ο στόχος για το τέλος Ιανουαρίου ήταν 200.000 εμβολιασμοί. Έχουμε ένα ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 2% και κλεισμένα ραντεβού περίπου 700.000 μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Το σύνολο των πολιτών άνω των 85 που έχουν κλείσει ραντεβού είναι 172.000, ενώ το σύνολο των πολιτών 80 – 84 είναι 145.000 αλλά αυτός αριθμός αυξάνεται καθημερινά. Η τακτική που επιλέξαμε ως χώρα είναι να διαφυλάξουμε για κάθε εμβολιασμό και την δεύτερη δόση.

Έχουν εμβολιαστεί περίπου 85.000 πολίτες άνω των 85 ετών, έχει προχωρήσει εμβολιασμός στην ηλικιακή ομάδα 80-84, καλύφθηκαν περί τους 91.000 υγειονομικούς, 15.000 στους οίκους ευγηρίας. Στα Σώματα ασφαλείας προχώρησαν οι εμβολιασμοί από τον μηχανισμό αναπλήρωσης, που έχει τεθεί σε εφαρμογή με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής έτσι ώστε να μην χάνονται δόσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 10η θέση εμβολιασμών στον κυλιόμενο επταήμερο μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ πραγματοποιεί περισσότερους από 17.000 εμβολιασμούς ημερησίως, ακολουθώντας με συνέπεια την στρατηγική διαφύλαξης και της δεύτερης δόσης».