Όλυμπος: Χιονοστιβάδα παρέσυρε ορειβάτες

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κινητοποιήθηκαν η 8η και 2η ΕΜΑΚ. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο ένας ορειβάτης.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό ορειβατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στον Όλυμπο και, συγκεκριμένα, στην περιοχή Ξερολάκι, όταν χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο ορειβάτες.

Μετά τις πρώτες έρευνες, σύμφωνα με το thesstoday, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ο ένας από τους δύο ορειβάτες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ενημερώθηκε μέσω ασυρμάτου από το τρίτο μέλος της ορειβατικής παρέας. Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο μεταβαίνει ένα ελικόπτερο Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος με 4 εναέριους διασώστες.

Μεταβαίνουν επίσης 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις Π.Υ. Ελλασόνας και Κατερίνης, καθώς και οι ΟΟΕΔ της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ με 8 και 11 πυροσβέστες αντίστοιχα.

