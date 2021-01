Οικονομία

Lockdown - Καφούνης προς Γεωργιάδη: Οι έμποροι σε νευρική κρίση

Αιχμές του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κατά των επιστημόνων για τις εισηγήσεις τους σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων.

Την αγωνία του εμπορικού κόσμου για την επιβίωση των επιχειρήσεών τους και τις αντιδράσεις για τις εισηγήσεις των επιστημόνων σχετικά με τη λειτουργία του λιανεμπορίου, εκφράζει σε επιστολή του προς τον Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.

Παράλληλα, φροντίζοντας εμμέσως πλην σαφώς να υπογραμμίσει την ευθύνη της κυβέρνηση, ζητεί πρώτα να εξαντληθεί όλη η αυστηρότητα των μέτρων και σε άλλες δραστηριότητες ή να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση πριν κλείσει το εμπόριο που «συντηρεί εκατομμύρια οικογένειες».

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Με αφορμή τον πρόσφατο δημόσιο διάλογο που επαναφέρει το θέμα και τους κανόνες λειτουργίας του λιανεμπορίου, είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε με σοβαρότητα, εφιστώντας την προσοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουμε, ώστε να αποφύγουμε περιορισμούς στην λειτουργία της αγοράς, πριν εξαντλήσουμε την αυστηρότητα των μέτρων προς όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Για άλλη μία φορά, παρακολουθούμε με αγωνία την πιθανότητα να περιοριστεί η λειτουργία των καταστημάτων, που μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές των δύο lockdown και μίας δύσκολης ενδιάμεσης περιόδου.

Από την άλλη, παραμένει ανεξέλεγκτη η άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους, συζητούμε αν θα επιτρέπονται διαμαρτυρίες με μόνο 100 ή περισσότερα άτομα, αν θα κάνουμε σκι, αν θα λειτουργήσει η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες χωρίς περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που εφαρμόζαμε στο παρελθόν και επιπλέον βλέπουμε να συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη λειτουργία των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων.

Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να τονίσω αν και το γνωρίζετε, ότι το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, ο κλάδος που αποτελείται από χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ο οποίος συντηρεί εκατομμύρια οικογένειες και έχει επιδείξει απόλυτη υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Άλλωστε, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εσείς, έχετε σημειώσει ότι το λιανεμπόριο είναι ο ασφαλέστερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε ειδικούς επιστήμονες και μη, να ανακοινώνουν από τα τηλεπαράθυρα τρόπους λειτουργίας των καταστημάτων μας, οδηγώντας την εμπορική κοινότητα σε νευρική κρίση. Οι υγειονομικοί, τη γνώμη των οποίων σεβόμαστε απόλυτα, προτείνουν υγειονομικά πρωτόκολλα, οι έμποροι προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις για τη λειτουργία της αγοράς και εσείς, η Κυβέρνηση, αποφασίζετε και αναλαμβάνετε την ευθύνη.

Γι’ αυτό και πριν προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε περιορισμό λειτουργίας της αγοράς, αναμένουμε από την Κυβέρνηση να εξαντλήσει την αυστηρότητα της ισότιμα και στους υπόλοιπους κλάδους, αυστηροποιώντας και ελέγχοντας περισσότερο όλους τους λόγους μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, με αυστηρότερο χρονικό ή γεωγραφικό κριτήριο.

Κύριε Υπουργέ, παραμένουμε στη διάθεσή σας για τη συνέχιση του γόνιμου διαλόγου και της εξαιρετικής συνεργασίας μας, με στόχο οι εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που καταθέτουμε, να σας βοηθήσουν στην επιλογή των βέλτιστων αποφάσεων για την υγεία των συμπολιτών μας που παραμένει το ύψιστο αγαθό, αλλά συνυπολογίζοντας και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της αγοράς».