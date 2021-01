Κόσμος

TikTok: Δίωξη σε influencer για ανήλικη που σκοτώθηκε σε challenge

Οι λογαριασμοί της στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μπλοκαρίστηκαν και η ίδια έχει τεθεί υπό έρευνα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μια 48χρονη influencer από τη Σικελία κατηγορείται για υποκίνηση σε αυτοκτονία μετά τον θάνατο ενός κοριτσιού που συμμετείχε στην “πρόκληση του μαντιλιού” (blackout challenge) στον ιστότοπο TikTok, ανακοίνωσε η αστυνομία.

“Οι ερευνητές (…) βρήκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης TikTok έναν σύνδεσμο που οδηγούσε στο προφίλ της influencer από τη Σικελία στο οποίο μπορεί κανείς να δει ένα βίντεο από μια ‘πρόκληση’ στην οποία συμμετέχουν μία γυναίκα και ένας άνδρας οι οποίοι κάλυπταν εντελώς το πρόσωπό τους, ακόμη και το στόμα και τη μύτη τους, με διάφανη κολλητική ταινία ώστε να μην μπορούν να αναπνεύσουν”, εξηγεί η ανακοίνωση της αστυνομίας.

“Το βίντεο αυτό, που είναι πολύ επικίνδυνο διότι μπορούσαν να το δουν όλοι οι χρήστες, χωρίς κανέναν περιορισμό (…) διαγράφηκε από το TikTok”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η influencer είχε “δημοσιεύσει πολλά άλλα αντίστοιχα ‘βίντεο με προκλήσεις’, χάρη στα οποία είχε κερδίσει την προσοχή και 731.000 followers”. Η δημοτικότητά της ήταν τόσο μεγάλη που ένας χρήστης της είχε γράψει: “Γεια σου (…) αν δεν μου πεις καλήμερα, ορκίζομαι ότι θα πηδήξω από το παράθυρο”.

Την προηγούμενη εβδομάδα στο Παλέρμο ένα κορίτσι 10 ετών πέθανε από ασφυξία προσπαθώντας να μιμηθεί “την πρόκληση του μαντιλιού”, ενώ βιντεοσκοπούσε την πράξη της με το κινητό της για να ανεβάσει το βίντεο στο TikTok.

Στην “πρόκληση του μαντιλιού” πρέπει κάνεις να τυλίξει ένα μαντίλι γύρω από τον λαιμό του μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του. Από αυτή σημειώνονται κάθε χρόνο πολλά ατυχήματα, συχνά θανατηφόρα.

Η υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει σοκ στην Ιταλία και η Αρχή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων είχε μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στο TikTok στους χρήστες που δεν είχαν τη νόμιμη ηλικία για να εγγραφούν στον ιστότοπο. Η νόμιμη ηλικία χρήσης του TikTok είναι τα 13 έτη.

Μετά την τραγωδία στο Παλέρμο, η ίδια αρχή ζήτησε χθες Τετάρτη από το Facebook και το Instagram να απαγορεύσουν την πρόσβαση στους ανήλικους.