Σήφης Βαλυράκης - κηδεία: θλίψη και οδύνη στο ύστατο χαίρε (εικόνες)

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του εκλιπόντος που υποβασταζόταν διαρκώς από τους δυο γιούς τους.

Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το Κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του Ιωσήφ (Σήφη) Βαλυράκη.

Κεντρικό πρόσωπο, η χήρα του εκλιπόντος πολιτικού, Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη, με μια φωτογραφία του συζύγου της στα χέρια, ενώ υποβασταζόταν από τους δυο γιούς τους.

Παρόντες, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, ο γραμματέας και ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, κ.κ. Χριστοδουλάκης και Χρηστίδης αντιστοίχως, όπως επίσης, ο Νίκος Παπανδρέου.