Κορονοϊός: Η Κομισιόν βάζει “φρένο” στις εξαγωγές εμβολίων από την ΕΕ

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει το λεγόμενο «μηχανισμό διαφάνειας» για τα εμβόλια.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει την Παρασκευή το λεγόμενο «μηχανισμό διαφάνειας» για τα εμβόλια, που θα απαιτεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες να ενημερώνουν εκ των προτέρων για τις προθέσεις εξαγωγών εμβολίων κατά του covid19. Ο μηχανισμός αυτός απειλεί ακόμα και με «μπλόκο» στις εξαγωγές των εμβολίων από την ΕΕ.

«Είναι θέμα διαφάνειας και εποπτείας, όχι απαγόρευσης εξαγωγών», εξήγησε ευρωπαίος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η ΕΕ είναι ανάγκη να γνωρίζει πόσα εμβόλια παράγονται επί ευρωπαϊκού εδάφους, πόσα εξάγονται και σε ποιές χώρες. «Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι που έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στις φαρμακευτικές, με τις συμφωνίες προαγοράς εμβολίων, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα ακριβή στοιχεία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, εντός του επομένου 24ώρου και θα περιλαμβάνει τη νομική δυνατότητα, οι αρμόδιες αρχές των χωρών-μελών, στο έδαφος των οποίων παρασκευάζονται εμβόλια κατά του covid19, να μπλοκάρουν τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, αν κριθεί ότι διακυβεύεται η προμήθεια εμβολίων στην ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ξεκαθαρίζει, βάζει ποιών κριτηρίων θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.