Εμβόλιο - AstraZeneca: Έτοιμη να δημοσιοποιήσει το συμβόλαιο με την ΕΕ

Παραμένει η αντιπαράθεση με την Κομισιόν. Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine.

Η φαρμακευτική εταιρία AstraZeneca είναι έτοιμη να δημοσιοποιήσει το συμβόλαιο παραδόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σκοπεύει αύριο, Παρασκευή, να κάνει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποια ευαίσθητα τμήματα θα απαλείψει, ανέφερε η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγή της ΕΕ σύμφωνα με την οποία, ενώ η AstraZeneca δεν θα μπορέσει να παραδώσει τα 80 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 που αναμένονταν το πρώτο τρίμηνο, οι ποσότητες θα υπερβαίνουν σημαντικά τα 31 εκατομμύρια δόσεις που είχαν νωρίτερα αναφερθεί.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν αντεγκλήσεις ανάμεσα στη φαρμακευτική εταιρία και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όταν έγινε γνωστό ότι η AstraZeneca δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους υπεσχημένους στόχους για τις παραδόσεις εμβολίων.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ είχε αναφέρει ότι οι επαφές με την AstraZeneca θα συνεχιστούν, τονίζοντας ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να έχει συνεργασία με την εταιρεία για να λυθούν τα προβλήματα. Παράλληλα, ο Ερίκ Μαμέρ, επανέλαβε ότι έχει ζητηθεί γραπτώς από την AstraZeneca να δημοσιοποιηθεί το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί και το ζήτημα «βρίσκεται υπό συζήτηση».

Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων διενήργησε επιθεώρηση στον τόπο παραγωγής εμβολίων της AstraZeneca στο Βέλγιο. Ο στόχος είναι «να βεβαιωθούμε ότι η καθυστέρηση παράδοσης των εμβολίων οφείλεται πράγματι σε πρόβλημα παραγωγής στη μονάδα του Βελγίου», σύμφωνα με το γραφείο του Υπουργού Υγείας Φρανκ Βαντενμπρούκε.