Κοινωνία

Βιντεοσκοπούσε ανήλικα κορίτσια με ερωτικά βοηθήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γονείς των κοριτσιών έχουν υποβάλει μήνυση σε βάρος του άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο διαδίκτυο.

(φωτογραφία αρχείου)

Μία υπόθεση με βιντεοσκόπηση ανήλικων κοριτσιών να “παίζουν” με ερωτικά βοηθήματα, παρά τη θέλησή τους, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές τις τελευταίες ημέρες, με δεδομένο ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ενήλικος ο οποίος κατηγορείται ότι ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο διαδίκτυο.

Το σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα σε προγενέστερο χρόνο στον Τύρναβο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το paidis.com, σε βάρος του ενήλικα αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία και να οριστεί τακτική δικάσιμος, ενώ οι γονείς των δύο ανήλικων κοριτσιών έχουν υποβάλει μήνυση σε βάρος του.

Η υπόθεση έχει σοκάρει την κοινωνία του Τυρνάβου, ενώ από την Αστυνομία και τις δικαστικές Αρχές δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το συμβάν.