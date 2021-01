Life

Πρέσβειρες Ελληνικού Τουρισμού στην Κίνα η Μαριάννα και η Σοφία Ερωτοκρίτου

Ποιες είναι οι δίδυμες αδελφές που “τρέλαναν” τους Κινέζους και προβάλλουν την Ελλάδα μέσα από τις διαδικτυακές τους δράσεις.

Τον τίτλο των “Πρεσβειρών Ελληνικού Τουρισμού” για την αγορά της Κίνας, απένειμε ο Yπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης στη Μαριάννα και τη Σοφία Ερωτοκρίτου. για το έργο που πραγματοποιούν στα ψηφιακά μέσα της Κίνας για την προώθηση της χώρας μας.

Εν μέσω του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας - Κίνας το 2021, όπου οι δύο χώρες αποβλέπουν στο να εμβαθύνουν τις παραδοσιακές τους σχέσεις και να διευρύνουν τη συνεργασία τους, ο κ. Θεοχάρης προχώρησε σε μια ουσιαστική κίνηση, που υλοποιείται σε κρίσιμη περίοδο.

Με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στόχος είναι η ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Προσβλέποντας στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών, οι αδελφές Ερωτοκρίτου λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία για την προσέλευση επισκεπτών από την Κίνα.

Στον σύγχρονο κόσμο των κοινωνικών δικτύων, οι @greek_twins ως influencers με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στα social media της Κίνας, θα έχουν καθοριστικό ρόλο, με τη δημιουργία αυθεντικών βίντεο με στιγμές καθημερινότητας από την Ελλάδα και του τρόπου ζωής των κατοίκων της, καθώς και θεματικά βίντεο από κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, κάτι το οποίο αξιοποιεί ήδη ο ΕΟΤ.

Ο τίτλος των “Πρεσβειρών Ελληνικού Τουρισμού” στα δυο κορίτσια, σύμφωνα με την απόφαση του Yπουργού Tουρισμού, απονέμεται για χρονικό διάστημα δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ το πλαίσιο συνεργασίας αφορά στις παρακάτω δράσεις:

προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και άλλων ψηφιακών μέσων, σε εβδομαδιαία βάση.

έμφαση στην προώθηση γαστρονομικού τουρισμού, με αναρτήσεις σε εβδομαδιαία βάση.

εκπροσώπηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε events που αφορούν στην κινεζική αγορά.

Θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για παροχή κατευθύνσεων σχετικά με τη στοχοποιημένη προβολή θεματικών και γεωγραφικών τουριστικών προϊόντων, ενώ να τονίσουμε ότι ο τίτλος του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» είναι τιμητικός και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή.

Ποιες είναι οι Πρέσβειρες Ελληνικού Τουρισμού στην Κίνα

Οι αδελφές Μαριάννα και Σοφία Ερωτοκρίτου βρέθηκαν στο Πεκίνο πριν από 6 χρόνια για να σπουδάσουν Διεθνές Εμπόριο και Οικονομικά στην κινεζική γλώσσα.

Τα βίντεο τους στο κινέζικο YouTube έχουν τεράστια απήχηση. Η Ύδρα, η Νάξος και η Πάρος είναι μόνο μερικά από τα νησιά που προβάλλουν. Το αφιέρωμά τους για τη Σαντορίνη και την Αθήνα έχει ξεπεράσει τις 1 εκατομμύριο προβολές.

Παραδίδουν μικρής διάρκειας μαθήματα Ελληνικών μέσω διαδικτύου με περισσότερους από 2.000 online φοιτητές.

Για να έχετε πλήρη εικόνα σχετικά με τις δράσεις των αδελφών Ερωτοκρίτου σε θέματα προβολής του Ελληνικού τουρισμού, του πολιτισμού και κοινωνικών παρεμβάσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.greektwins.gr.