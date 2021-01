Κοινωνία

Όλυμπος: Νεκροί οι ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα στον Όλυμπο για δυο ορειβάτες.

(εικόνα αρχείου)

Νεκροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, οι δύο ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην περιοχή Ξερολάκι στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο ορειβάτες εντοπίστηκαν από εναέριους διασώστες του Ε/Π SuperPuma του Π.Σ. και συνεχίζονται οι ενέργειες για την ανάσυρσή τους.

Στο σημείο σπεύδουν επίγειες δυνάμεις για να τους ανασύρουν. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι δύσβατη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο τρίτος άνδρας της παρέας ειδοποίησε μέσω ασυρμάτου την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε κατάσταση σοκ, ότι οι δύο φίλοι του καταπλακώθηκαν από τη χιονοστιβάδα.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση από άνδρες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ καθώς και πυροσβέστες από την Ελασσόνα και την Κατερίνη. Συνδράμουν ακόμα στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και δύο ορειβάτες από την περιοχή καλοί γνώστες του σημείο.