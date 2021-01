Πολιτική

Μηταράκης: Νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Χίο

Σε ποια περιοχή αναμένεται να δημιουργηθεί η νέα δομή, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ανακοίνωσε σήμερα, με δήλωση του, την «πρόθεση του υπουργείου για δημιουργία της δομής στη θέση Άκρα Παχύ, έκταση που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο». Όπως σημειώνει, «θα συζητήσουμε και πάλι με τις τοπικές αρχές, για να εξασφαλίσουμε τον βέλτιστο σχεδιασμό, τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα».

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, «η δομή θα έχει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, θα κλείνει τα βράδια για όλους, θα είναι υποχρεωτική η παραμονή εντός και μόνο εντός για όλους τους αιτούντες άσυλο. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας θα είναι εμφανής η διαφορά στο νησί. Τέλος, όπως ήδη έχω ανακοινώσει», λέει ο υπουργός, «η έναρξη κατασκευής της νέας δομής θα πραγματοποιηθεί μετά την ακόμα περαιτέρω αποσυμφόρηση της ΒΙΑΛ, όπως έχουμε δεσμευθεί».

Στην ανακοίνωση του υπουργού αναφέρεται ακόμα:

«Περάσαμε διάφορες φάσεις στο μεταναστευτικό. Από τα ήσυχα χρόνια, μετά στην μεταναστευτική κρίση ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019, σήμερα στην ύφεση του 2020. Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το νησί μας. Τους υποδεχθήκαμε και τους φερθήκαμε με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Αλλά εμφανώς τα νησιά δεν μπορούν να σηκώσουν όλο το βάρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Και για αυτό το λόγο φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορα, ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τους συνοριοφύλακες.

Και όσοι έρθουν, δεν μπορούν να μείνουν εδώ. Η Χίος είναι σύνορα, είναι ακριτική Ελλάδα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ασφαλή δομή, κλειστή/ελεγχόμενη, εκτός αστικού ιστού. Για να κλείσει και η ΒΙΑΛ και τα δεκάδες διαμερίσματα που λειτουργούν στην πόλη και τον 'Αγιο Μηνά. Να προσφέρουμε ασφάλεια σε όλους, και αιτούντες άσυλο, και εργαζόμενους, και στην τοπική κοινωνία. Σε μια περιοχή που δεν επηρεάζει την ζωή του νησιού μας.

Και όπου η διαμονή θα περιορίζεται σε λίγους μήνες, όχι σε μακροχρόνια παραμονή στην ακριτική Ελλάδα. Και φυσικά όχι σε υπερδομές, δεν τις χρειαζόμαστε πλέον, χάρη στις επιτυχίες της κυβέρνησης και στην φύλαξη των συνόρων και στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Το κυριότερο, με κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο, για την επιστροφή στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Το τονίζω, οι επιστροφές είναι το κλειδί στην μείωση των ροών. Και για τη χώρα συνολικά, αλλά το κυριότερο τις πύλες εισόδου, όπως η Χίος μας».

Και ο κ. Μηταράκης καταλήγει: «Ας αφήσουμε, επιτέλους, το μεταναστευτικό πίσω μας. Ας εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων. Εφαρμόζοντας μια συνολική πολιτική μείωσης των ροών και αποσυμφόρησης της Χίου, όπως είδατε, ο καθένας και η καθεμία από εσάς μέσα στο 2020. Ας κινηθούμε με νηφαλιότητα, με διάλογο, χωρίς ακραίες φωνές. Η κάθε κρίση απαιτεί δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις, από το αποτέλεσμα των οποίων θα κριθούμε. Θέλουμε να παραδώσουμε μια Χίο καλύτερη, μια Χίο με οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Μακριά από το μεταναστευτικό».