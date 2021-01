Πολιτική

Κορονοϊός: Απάντηση Σαρλ Μισέλ σε Μητσοτάκη για τα εμβόλια

Η απαντητική του επιστολή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίο προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και ακόμα τρεις Ευρωπαίους ηγέτες.

Τη διερεύνηση όλων των επιλογών και την ενδεχόμενη χρήση όλων των νομικών μέσων και μέτρων επιβολής που προβλέπονται από τις Συνθήκες της ΕΕ για την έγκαιρη προμήθεια των εμβολίων του κορονοϊού προαναγγέλλει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε απαντητική του επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν , τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς και τον πρωθυπουργό της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις. Αναφέρεται έτσι χαρακτηριστικά στο άρθρο 122 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, με το οποίο η Ένωση και τα κράτη-μέλη της θ' αποκτήσουν δυνατότητα για νομικά μέσα και κατάλληλα επείγοντα μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παραγωγή και παροχή εμβολίων στους πολίτες. Μάλιστα, ο κ. Μισέλ τονίζει ότι η λύση αυτή «θα αποδείξει τη δύναμη και την αξιοπιστία της ΕΕ στην προστασία της υγείας των πολιτών της» και δηλώνει ότι ήδη έχει κατατεθεί από τον ίδιο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , ώστε να διερευνηθεί το πεδίο εφαρμογής της.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις ηγέτες είχαν αποστείλει κοινή επιστολή για το ζήτημα προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τις 19 Ιανουαρίου, εν όψει και της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. «Έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα εμβόλια θ' αποδειχθούν καθοριστικός παράγοντας (game-changers) στη μάχη μας κατά του Covid», αναφέρει ξεκινώντας την επιστολή του ο κ. Μισέλ, επισημαίνοντας κι εκείνος την ανάγκη να εστιαστούν οι προσπάθειες όλων για να διασφαλιστεί ο έγκαιρος εμβολιασμός όλων των Ευρωπαίων πολιτών. «Οι συζητήσεις μας στις 21 Ιανουαρίου (σ.σ.: στη Σύνοδο Κορυφής) αποκάλυψαν την καθαρή, κοινή μας θέση ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να επιταχυνθούν. Είναι άκρως επείγον ζήτημα κι αυτό περιλαμβάνει - όπως σωστά επισημαίνετε - τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής διαδικασίας εγκρίσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)», συμπληρώνει.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ευχαριστεί, επίσης, τον κ. Μητσοτάκη και τους άλλους ηγέτες για την πολύτιμη, όπως λέει, πρότασή τους για την επιτάχυνση των διαδικασιών εμβολιασμού μέσα από την παράδοση των δόσεων προς τα μέλη της ΕΕ πριν ακόμη από την έγκρισή τους από τον ΕΜΑ. Σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνον εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες δόσεων προς παράδοση. «Δυστυχώς, οι καθυστερήσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν ένα ζήτημα σοβαρής ανησυχίας», σημειώνει ο κ. Μισέλ, υπογραμμίζοντας την κοινή δήλωση των 27 ηγετών της ΕΕ για την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων από τις εταιρείες προκειμένου οι καθυστερήσεις να μην θέσουν σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές.

«Μέχρι τώρα, οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κάποιες εταιρείες δεν μας έχουν δώσει τις διασφαλίσεις που θέλουμε. Συνεχίζουμε το διάλογο, αλλά πιστεύουμε ότι η ΕΕ οφείλει να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει τα αποθέματα εμβολίων και να διατρανώσει ότι η προστασία των πολιτών της παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. Με αυτό ως δεδομένο, καλωσορίζω την πρόταση της Επιτροπής για έναν μηχανισμό διαφάνειας στις εξαγωγές, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για να διασφαλίσει ότι οι δόσεις των εμβολίων που προορίζονται εξαρχής για τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να εξαχθούν (εκτός ΕΕ)», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλώνοντας ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων με τις εταιρείες μέσα από διάλογο και διαπραγμάτευση.