Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Άμεση προσωρινή σύνταξη για όσους έχουν κάνει αίτηση (βίντεο)

Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού. Το πλάνο για τις εκκρεμείς συντάξεις.

Για τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους από την πανδημία του κορονοϊού, τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και τις εκκρεμείς συντάξεις μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.



Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «η κυβέρνηση και ο προηγούμενος υπουργός κινήθηκαν ταχύτατα και έχουν υιοθετηθεί προγράμματα για την στήριξη των επιχειρήσεων και τον εργαζομένων», επισημαίνοντας ότι η δαπάνη για αυτά τα προγράμματα είναι 3,5 δις ευρώ.



«Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και η ανεργία παρέμεινε στις τάξεις του 16 % περίπου», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε πως «είμαστε σε άγνωστο πεδίο λόγω της πανδημίας, βλέπουμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες».

Παράλληλα, ανέφερε πως καταρτίζεται ένα κυβερνητικό σχέδιο για την εποχή μετά την «αποσωλήνωση» της οικονομίας «για να προχωρήσουμε χωρίς προβλήματα το μέγιστο δυνατόν», είπε, τονίζοντας πως «θα δώσουμε έμφαση στα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ ώστε να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι», ενώ όπως ανέφερε θα δοθεί και έμφαση στα ψηφιακά προγράμματα.

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια και από την προηγουμένη διοίκηση του υπουργείου και από ην διοίκηση του ΕΦΚΑ και όπως είπε προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ

Τόνισε πως έχει δημιουργηθεί μια oμάδα έργου με προτζεκτ μάνατζερ και μαζί με την διοίκηση του ΕΦΚΑ θα επεξεργαστούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα, τόνισε.

Στόχος όπως είπε είναι «να ανακουφίσουμε αμέσως τον κόσμο» και αποκάλυψε πως «για τους ανθρώπους που έχουν υποβάλει αίτημα για σύνταξη και είναι πάνω από 62 ετών θα τους δοθεί προσωρινή σύνταξη η οποία θα είναι αντίστοιχη της εθνικής σύνταξης με βάσει τα χρονιά που έχουν δουλέψει».