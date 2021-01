Αθλητικά

Παναιτωλικός – Ατρόμητος: “Μοιρασιά” στο Αγρίνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε καμία απ’ τις δύο ομάδες.

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ο Παναιτωλικός κι ο Ατρόμητος στο Αγρίνιο, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League. Ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε καμία απ’ τις δύο ομάδες, καθώς ο Παναιτωλικός μεν δεν κατάφερε να αποσπαστεί πολύ περισσότερο από τη 13η Λαμία (είναι πλέον στο +3) κι ο δε Ατρόμητος, παρέμεινε στην 8η θέση και στο -8 απ’ τον Αστέρα Τρίπολης και τη «ζώνη» των πλέι-οφ. Ο Μουνίθ με υπέροχο τέρμα έδωσε το προβάδισμα στους Περιστεριώτες, αλλά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 65’, ο Μπαρμπόσα με πέναλτι ισοφάρισε για τους Αγρινιώτες.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο με ξεκάθαρη διάθεση να διαφυλάξουν πρώτα τα νώτα τους και μετά να ψάξουν τρόπο για να επιτεθούν. Στο 8’ ο Ατρόμητος έφτασε πρώτος κοντά στο γκολ, όταν από σέντρα του Τομάσεβιτς από τα αριστερά, ο Μάτιτς έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Κνετ.

Στο 10’ ο Μανδάς έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά μπλοκάροντας σταθερά το μακρινό σουτ του Μάζουρεκ, ενώ στο 28’ «δοκίμασε» το πόδι του και ο Τσότσαλιτς, όμως μπλόκαρε ξανά ο γκολκίπερ του Ατρόμητου.

Στο τελευταίο δίλεπτο του α’ ημιχρόνου το ματς «άναψε» τις δύο ομάδες να χάνουν από μία καλή ευκαιρία. Πρώτος απείλησε ο Αριγίμπι στο 44’ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ που κόντραρε πάνω στον Στρούγγη και πέρασε δίπλα απ’ τα γκολπόστ του Μανδά, ενώ στο 45’ ο Αγκάφιεφ έκανε ένα δυνατό γύρισμα μέσα από την περιοχή, όμως ο Μάτιτς δεν πρόλαβε για... εκατοστά να βάλει το πόδι του για να στείλει τη μπάλα στα δίκτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος μπήκε στο γήπεδο πιο συγκεντρωμένος κι άρχισε να πιέζει περισσότερο τους γηπεδούχους. Και στην πρώτη ευκαιρία του πήρε το προβάδισμα στο 54’ χάρις σε ένα καταπληκτικό φαλτσαριστό σουτ του Μουνίθ από τα 30 μέτρα, που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας του Παναιτωλικού, αφήνοντας «άγαλμα» τον γκολκίπερ των γηπεδούχων.

Στο 58’ οι Αγρινιώτες έχασαν τρομερή ευκαιρία με κεφαλιά του Ντίας -έπειτα από ωραία ενέργεια και σέντρα του Μπαρμπόσα- που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μανδά, ενώ στο 75’ το σουτ του Ντίας που είχε πορεία προς το τέρμα, κόντραρε πάνω στα σώματα των αμυντικών του Ατρομήτου.

Στο 78’ ο Γκαλβάο πάτησε μέσα στην περιοχή τον Αριγίμπι, ο Καραντώνης έδειξε αρχικά «παίζετε», αλλά έπειτα από ειδοποίησε από το VAR είδε ξανά τη φάση στο μόνιτορ και υπέδειξε το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Μπαρμπόσα ανέλαβε την εκτέλεση στο 82’ και με χτύπημα... α λα Πανένκα ισοφάρισε για τον Παναιτωλικό.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ατρόμητος χτύπησε στην κόντρα, τη στιγμή που όλοι οι παίκτες του Παναιτωλικού είχαν βγει στην επίθεση, όμως το πλασέ του Γκαλβάο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κνετ, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Κνετ, Κωνσταντόπουλος (73’ Μεντόσα), Τσότσαλιτς, Περέιρα (89’ Ντάλσιο), Τζανακάκης (89’ Λιάβας), Ταχάρ, Αρσούρα, Μάζουρεκ (62’ Αζάντι), Μπαρμπόσα, Ντίας, Αριγίμπι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι): Μανδάς, Κιβρακίδης, Γούτας, Τομάσεβιτς (76’ Γκαλβάο), Στρούγγης, Σάλομον, Γκάλο (90’ Ούμπιδες), Χαρίσης (76’ Νάτσος), Μουνίθ, Μάτιτς (64’ Εντομβόνγι), Αγκάγιεφ (64’ Ραμπέγιο).