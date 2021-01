Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε κτίριο, στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο γραφείων στον 2 ο όροφο και έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Επί τόπου έσπευσαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.