Life

Γιώργος Κιμούλης: “Τσουνάμι” αποκαλύψεων μετά την καταγγελία της Ζέτας Δούκα (βίντεο)

Οι κατηγορίες της ηθοποιού άνοιξαν τον “ασκό του Αιόλου” στον χώρο του Θεάτρου, καθώς νέες μαρτυρίες βλέπουν τα φως της δημοσιότητας.

“Ντόμινο” αποκαλύψεων και καταγγελιών φαίνεται πως έπεται στο χώρο του θεάτρου.

Η ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατήγγειλε πως πασίγνωστος ηθοποιός και σκηνοθέτης αυτοϊκανοποιούνταν μπροστά της κατά την διάρκεια οντισιόν.

Τουλάχιστον πέντε ηθοποιοί φαίνονται αποφασισμένες να καταγγείλουν οργανωμένα σεξουαλική παρενόχληση από δημοφιλή ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος επαναλάμβανε σκηνή με σεξουαλικό περιεχόμενο με όλες τις ηθοποιούς μιας παράστασης που ήταν πρόφαση, όπως λένε, και δεν ανέβηκε ποτέ.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι προχωρά άμεσα στην δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους κρατικούς καλλιτεχνικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές δομές.

Ο χώρος μας δεν είναι μόνο κολαστήριο όπου συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Μπέζος.

Μετά την άρνηση του Γιώργου Κιμούλη στον ΑΝΤ1 για όσα του προσάπτει η Ζέτα Δούκα, θέση στις καταγγελίες πήρε συμπρωταγωνίστριά των ηθοποιών στην επίμαχη παράσταση. «Δέχτηκα λεκτική βία και έπαιρνα χάπια», δήλωσε στην εκπομπή “Το Πρωινό” η ηθοποιός Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κιμούλη.

«Έχω συνηθίσει σε σκληρούς σκηνοθέτες, αλλά καταδικάζω κάθε μορφής βίας», σχολίασε στην ίδια εκπομπή ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.