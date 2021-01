Υγεία - Περιβάλλον

Λοιμωξιολόγοι: Στο “κόκκινο” η Αττική - Νέα συνεδρίαση για τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ η συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

“Κόκκινη” βάφεται η Αττική πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Το πρωί της Παρασκευής, σε νέα σύσκεψη των λοιμωξιολόγων θα αποφασιστούν ακριβώς τα μέτρα που θα ληφθούν.

Υπενθυμίζεται πως από τα 716 νέα κρούσματα κορονοϊού που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, τα 313 προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής.