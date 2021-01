Κοινωνία

Ηλικιωμένοι κάηκαν ζωντανοί μέσα στο σπίτι τους (βίντεο)

Όταν έφθασαν οι πυροσβέστες, το σπίτι είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε φρικτό θάνατο.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στις Σάτρες, στην ορεινή Ξάνθη, όταν κάηκαν ζωντανοί μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, κάτω από άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, εκδηλώθηκε φωτιά στην οικία των ηλικιωμένων με αποτέλεσμα αυτοί να βρουν τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ωστόσο το σπίτι είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες.