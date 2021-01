Πολιτισμός

Πέθανε η Μιράντα Κουνελάκη

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια της.

«Εφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός Μιράντα Κουνελάκη σε ηλικία 82 ετών.

Η Μιράντα Κουνελάκη ήταν γεννημένη στην Αθήνα το 1939. Είχε σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Ωδείου, απ' όπου αποφοίτησε το 1961. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη μουσική και το πιάνο. Στον χώρο του θεάτρου πρωτοεμφανίστηκε το 1962 με τον θίασο Κατερίνας Ανδρεάδη.

Στον κινηματογράφο, η Μιράντα Κουνελάκη έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1960 στην ταινία «Για Σένα την Αγάπη μου», ενώ στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Άγνωστος Πόλεμος», «Ισιδώρα» κ.α.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στο Facebook.