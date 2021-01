Κοινωνία

Τραγωδία στον Όλυμπο: Γιατροί οι δυο νεκροί (εικόνες)

Ήταν στην πρώτη γραμμή στην "μάχη" κατά του κορονοϊού. Στο πένθος το νοσοκομείο όπου εργάζονταν. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Δυο ορειβάτες έχασαν την ζωή τους στον Όλυμπο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα, ενώ ο φίλος τους σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Για το τραγικό συμβάν στον Όλυμπο που στοίχισε τη ζωή των δυο ανδρών η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει στο δελτίο Τύπου της:

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για Έρευνα και Διάσωση δύο ατόμων στην θέση «Ξερολάκι» στο όρος Όλυμπος, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, έπειτα από καταπλάκωσή τους από χιονοστιβάδα.

Άμεσα, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν:

οι ορειβατικές ομάδες των πλησιέστερων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Ελασσόνας και Κατερίνης με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα

η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 8ης ΕΜΑΚ με 11 πυροσβέστες, δύο οχήματα και ένα ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα

η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ με 8 πυροσβέστες και ένα όχημα και

Ε/Π Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος με τέσσερις εναέριους διασώστες οι οποίοι και εντόπισαν τα δύο άτομα.

Αργά το απόγευμα, οι επίγειες Πυροσβεστικές Δυνάμεις ανέσυραν τα δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους από το χιονοσκεπές πεδίο, με τη συνδρομή Εθελοντών και με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα της 8ης ΕΜΑΚ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κοκκινοπηλός», όπου και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Στο πένθος το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Στο πένθος βυθίστηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σήμερα το απόγευμα, αφού «έχασε» δύο επίλεκτα στελέχη του.

Oι δύο άτυχοι γιατροί που έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στον Όλυμπο είναι οι Θεόδωρος Χατζόπουλος αναισθησιόλογος και Τηλέμαχος Ζαφειρίδης παθολόγος, που εργαζόταν στη ΜΕΘ του ΓΝΛ, στην «πρώτη γραμμή» στη «μάχη» κατά του κορωνοϊού δηλαδή.

Οι συνάδελφοί τους είναι συντετριμμένοι και κάνουν λόγο για υπέροχους ανθρώπους, αλλά και εξαίρετους επιστήμονες.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για τον άδικο θάνατο δύο μάχιμων γιατρών, μετά από τραγικό ατύχημα στον Όλυμπο . Η ιατρική κοινότητα αλλά και η κοινωνία της Λάρισας είναι συγκλονισμένη. Ο πρόωρος θάνατος των δύο συναδέλφων ενός αναισθησιολόγου και ενός παθολόγου-εντατικολόγου, επιμελητών Α΄ της ΜΕΘ του Γ.Ν. Λάρισας, από πτώση χιονοστιβάδας στο βουνό των Θεών, κατά την άσκηση του αγαπημένου τους αθλήματος της ορειβασίας, μας συγκλονίζει και ταυτόχρονα μας προβληματίζει γιατί ο χαμός τους αφαιρεί από την πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορoνοϊού δύο αξιόλογους επιστήμονες. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους».

Πηγή: larissanet.gr