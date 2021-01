Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Χιτσκοκικό φινάλε στο ΣΕΦ

Οι Καταλανοί πέρασαν νικηφόρα από τον Πειραιά, μετά από μία συγκλονιστική αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά στην επανάληψη, άφησε πίσω του το κακό πρώτο ημίχρονο, πέτυχε την ανατροπή, αλλά τελικά ηττήθηκε στις... λεπτομέρειες, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει στη μία νίκη τη διαφορά από την οκτάδα.

Οι “ερυθρόλευκοι” (με ρεκόρ πλέον 11-12) ηττήθηκαν 74-76 από την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague, αστοχώντας δις (Μάρτιν, Σλούκας) κάτω από το καλάθι των “μπλαουγκράνα” στα τελευταία δευτερόλεπτα και χάνοντας την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση.

Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα έμεινε και πάλι μόνη στην κορυφή της κατάταξης, με ρεκόρ 17-6.

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 30-40, 53-50, 74-76

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάρισον 1, Χαραλαμπόπουλος, Λαρεντζάκης 3, Σπανούλης 12, Σλούκας 11, Μάρτιν 5, Πρίντεζης 10, Ζαν Σαρλ 6, Τζένκινς, Έλις 8, ΜακΚίσικ 18.

Μπαρτσελόνα (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 10, Βέστερμαν, Χάνγκα 3, Μπολμάρο, Σμιτς 7, Οριόλα 11, Χίγκινς 14, Μαρτίνεθ, Κούριτς 3, Μίροτιτς 16, Καλάθης 12.