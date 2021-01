Κοινωνία

Κορονοϊός: ένα βήμα πριν το “κόκκινο” η Αττική

Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για νέα μέτρα. Τα τρία σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι. Τι θα γίνει με τα γυμνάσια και λύκεια.

Λοιμωξιολόγοι και κυβέρνηση μπαίνουν στη λογική του “ακορντεόν” με τον πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για την αποτροπή του τρίτου κύματος της πανδημίας.

Η αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως στην Αττική, οι μεταλλάξεις και οι καθυστερήσεις στα εμβόλια είναι οι λόγοι που πλέον όλα είναι και πάλι στον “αέρα”.

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η οποία εισηγήθηκε να βαφτεί “κόκκινη” η Αττική, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού, ενώ το πρωί, σε νέα σύσκεψη, θα αποφασιστούν ακριβώς τα μέτρα που θα ληφθούν.

Άγνωστο είναι εάν θα ανοίξουν τη Δευτέρα τα γυμνάσια και λύκεια, καθώς πολλοί από τους ειδικούς είναι αρνητικοί. Παράλληλα, η επιστροφή του εμπορίου στο click away έχει ήδη πέσει στο τραπέζι. Ένα τρίτο σενάριο, που όμως δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος, είναι το οριζόντιο κλείσιμο της αγοράς.

Η Αττική είναι έτσι μια ανάσα πριν μπει στο χάρτη με τις κόκκινες περιοχές, με το δείκτη μεταδοτικότητας να είναι στο 0,98, όταν το όριο συναγερμού είναι το 1. Μέλη της επιτροπής εισηγούνται σκληρά μέτρα για να μην ξεφύγει η κατάσταση, ακόμα και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6:00 το απόγευμα έως τις 5:00 τα ξημερώματα. Αθήνα, Κηφισιά και Μενίδι είναι οι δήμοι με τα περισσότερα κρούσματα.

Αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα σε όλη τη χώρα είναι 5.324 και τα μισά είναι στην Αττική. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο σύστημα υγείας, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει να δοκιμαστεί για δεύτερη φορά.