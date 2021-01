Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Novavax: έως 89,3% η αποτελεσματικότητά του

Ακόμα ένα εμβόλιο στην φαρέτρα κατά του κορονοϊού. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης κλινικών δοκιμών, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι.

Η αμερικανική φαρμακευτική Novavax ανακοίνωσε πως το εμβόλιο που παρασκεύασε για την Covid-19, ήταν 89% αποτελεσματικό στην αποτροπή μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, μετά τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης κλινικών δοκιμών, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι.

"Το NVX-CoV2373 έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση αυτής της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας", δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Novavax, Στάλνεϊ Ερκ.

Οι κλινικές δοκιμές έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έδειξαν επίσης ότι το εμβόλιο είναι σχεδόν στα ίδια ποσοστά αποτελεσματικό στην προστασία από την πιο μεταδοτική παραλλαγή του ιού, που εντοπίστηκε πρώτα στην Βρετανία, σύμφωνα με μια προκαταρκτική ανάλυση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε με tweet του τα θετικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για το εν λόγω εμβόλιο.

Ωστόσο, τα θετικά νέα αντισταθμίστηκαν από την κοινή ανακοίνωση ότι το εμβόλιο είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό έναντι της παραλλαγής του ιού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική, την οποία οι επιστήμονες θεωρούν και αυτή πιο μεταδοτική.