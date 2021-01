Αθλητικά

Η Λίβερπουλ κυριάρχησε στο ντέρμπι με την Τότεναμ

Οι πρωταθλητές, γνωρίζοντας ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει αφάνταστα, μπήκαν με το «μαχαίρι στα δόντια» στο «σπίτι» της Τότεναμ.

Πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη ήταν πάρα πολλές για την Λίβερπουλ. Οι πρωταθλητές, γνωρίζοντας ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει αφάνταστα μετά τις 19 Δεκεμβρίου και το 7-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, όταν σε πέντε ματς που έδωσαν γνώρισαν δύο ήττες και τρία τελείωσαν ισόπαλα, μπήκαν με το «μαχαίρι στα δόντια» στο «σπίτι» της Τότεναμ και με το τελικό 3-1 πλησίασαν στο -4 από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι.

Σε δεύτερο σερί ματς στην έδρα της (προηγήθηκε το 1-1 με την Φούλαμ) δεν καταφέρνει να πάρει «τρίποντο» η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο και η απόσταση από την κορυφή μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (Φιρμίνο) και στο ξεκίνημα του δεύτερου (Αλεξάντερ-Αρνολντ) οι «κόκκινοι» κατάφεραν να «παγώσουν» τους Λονδρέζους, που προς στιγμή έδειξαν σημάδια αντίδρασης όταν μείωσαν άμεσα με τον Χόϊμπιεργκ.

Ο Σαντιό Μανέ, όμως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μετά την ασίστ του Αλεξάντερ-Αρνολντ. Να σημειωθεί ότι ο σκόρερ του τρίτου γκολ της Λίβερπουλ είχε δώσει την ασίστ στον Φιρμίνο στο 1-0.