Τραγωδία στον Όλυμπο: θρήνος για τους γιατρούς που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Γιατροί πρώτης γραμμής τα δύο θύματα. "Φως" στις συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να ρίξει η κατάθεση του τρίτου ατόμου, που ήταν μαζί τους.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το γενικό νοσοκομείο της Λάρισας μετά τον θάνατο δύο γιατρών του, του 49χρονου αναισθησιολόγου Θοδωρή Χατζόπουλου και του 46χρονου παθολόγου Τηλέμαχου Ζαφειρίδη, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα κάνοντας ορειβασία στον Όλυμπο.

Ο ένας από τους τρεις κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το χιόνι και ειδοποίησε μέσω ασυρμάτου τις Αρχές, αναφέροντας πως αγνοούνται οι δύο φίλοι του. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία αλλά ήταν αργά. Οι δύο σπουδαίοι γιατροί, που έδιναν καθημερινά μάχη για τη ζωή των ασθενών τους, εν μέσω και της πανδημίας, έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Οι επίγειες Πυροσβεστικές Δυνάμεις ανέσυραν τις σορούς τους από το χιονοσκεπές πεδίο, με τη συνδρομή Εθελοντών και με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα της 8ης ΕΜΑΚ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κοκκινοπηλός», όπου και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε δηλώσεις του στο onlarissa.gr, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Γρηγόρης Βλαχάκης τονίζει τα εξής: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Ήταν στελέχη πρώτης γραμμής για το νοσοκομείο. Η απώλεια είναι μεγάλη και δεν αναπληρώνεται. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους τους».

