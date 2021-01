Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: ίσως ξεπεράσουμε τα 1000 κρούσματα τον Φλεβάρη

Για αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής έκανε λόγο ο καθηγητής αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ. Σκουτέλης: το λιανεμπόριο πρέπει να προστατευθεί πάση θυσία.