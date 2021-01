Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Το Σαββατοκύριακο φθάνει και τα άστρα έχουν τα δικά τους σχέδια για τις εξελίξεις της ζωής μας. Τι θα πρέπει να προσέξουμε το τριήμερο.

ΚΡΙΟΣ

Τα θέματα της εργασίας σας σήμερα αποκτούν μια ιδιαίτερη προτεραιότητα και ίσως να απορήσετε αν βγουν στην επιφάνεια κάποιες παλιές υποθέσεις που θεωρούσατε ότι έχουν ήδη επιλυθεί. Όλη αυτή η ένταση ίσως να σας δημιουργήσει μια επιπλέον νευρικότητα που η ασυνεννοησία των ημερών καθώς και οι εκνευριστικές παρανοήσεις θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τις αντοχές σας σε σημείο που αν δεν την ελέγξετε ψύχραιμα να σας δημιουργήσουν θέματα στην επικοινωνία με τους συνομιλητές σας. Το ταίρι σας ίσως να μην έχει την ανοχή που περιμένατε στην αργοπορία σας και στην χαοτική συμπεριφορά σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Η σημερινή μέρα έχει μια τάση έχει μια τόση μεγάλη ασάφεια που λογικά δεν έχετε καμία διάθεση να μπείτε σε συζητήσεις εκ βαθέων και αναλύσεις. Ειδικά με το ταίρι σας νοιώθετε σίγουροι για την αποτυχία της κάθε συζήτησης. Καλό θα ήταν να αναβάλετε οτιδήποτε θα απαιτούσε την αμέριστη προσοχή σας και τη συγκέντρωση του νου σας ειδικά σήμερα που οι λεπτομέρειες φαίνεται να σας διαφεύγουν. Στην καλύτερη περίπτωση θα φανείτε αναξιόπιστοι ή αδιάφοροι και αυτή την εντύπωση για σας δεν θα θέλατε να την είχε ο σύντροφός σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ακόμα και τις μέρες του Σαββατοκύριακου που προφανώς θα θελήσετε να χαλαρώσετε από τις σκοτούρες της εβδομάδας και να πάψετε να ασχολείστε με τα δύσκολα οικονομικά σας, το σύμπαν μοιάζει να συνωμοτεί και να φέρνει στην επιφάνεια του τραπεζιού σας ως δια μαγείας κάποιο ξεχασμένο λογαριασμό ή κάποια τελείως ξεχασμένη ειδοποίηση δόσεων που όσο δεν το βλέπατε δεν υπήρχε στο οικονομικό σας πλάνο. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται και μάλλον για να σας γλυτώνουν από περισσότερους μπελάδες. Στα ερωτικά σας αισθάνεστε σίγουροι και αυτό έχει αποτέλεσμα.

ΛΕΩΝ

Η ένδειξη αδυναμίας και μόνο στο άκουσμα προκαλεί τον φόβο σας και δικαιολογημένα καθώς ακόμα και εσείς έχετε το τρωτό σας σημείο. Προσπαθείτε πάντα επιμελώς να κρύψετε τον πλούσιο εσωτερικό σας κόσμο προφανώς επειδή γνωρίζετε πως θα μπορούσατε εξαιτίας αυτού να πέσετε θύμα εκμετάλλευσης ακόμα και από τους αγαπημένους σας. Κανείς όμως ποτέ δεν γλυτώνει από αυτό που φοβάται. Η σημερινή μέρα σας προκαλεί σπασμωδικές κινήσεις σε θέματα επικοινωνίας εξαιτίας αυτής της ανησυχίας. Στα ερωτικά σας αποφύγετε και εδώ τις επικοινωνιακές καταιγίδες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν το προηγούμενο διάστημα δώσατε μια ευκαιρία σε μια νέα συνεργασία και σε έναν πολλά υποσχόμενο καινούριο συνεργάτη ίσως η σημερινή μέρα σας αποκαλύψει πως μάλλον βιαστήκατε ή πως μάλλον λόγω του ενθουσιασμού σας δεν κρίνατε ορθά τα όσα ακούσατε. Αν πάλι πάνω σε τεντωμένα νεύρα δώσατε ένα τέλος σε μια μακροχρόνια σχέση επαγγελματικής φύσεως ή και συντροφικής ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε καθώς τα γεγονότα μόνα τους σας οδηγούν στην απαίτηση μιας πιο σωστής απόφασης.

ΖΥΓΟΣ

Παρόλο που αποφασίσατε να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας και να στρώσετε μια νέα καθημερινότητα ίσως με την απόφαση να αφήσετε πίσω ανθρώπους και καταστάσεις που σας ενόχλησαν μάλλον οι εκκρεμότητες των ερωτικών σας ζητημάτων δεν έχουν σκοπό να σας αφήσουν ακόμη να ησυχάσετε. Κάτι ή κάποιος σας γυρίζει στην πίσω σελίδα της ζωής σας και αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας θα δείτε ότι τα πράγματα μόνο για καλό γίνονται όπως γίνονται.. όσο και αν αυτό αρχικά σας φαίνεται άδικο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τα εμπόδια και πιέσεις από τον χώρο του σπιτιού σας θα μπορούσαν να σας ώθησαν σε συζητήσεις που ίσως και να έγιναν με κάποιο πιο απερίσκεπτο τρόπο με τους αγαπημένους σας του οικογενειακού σας περιβάλλοντος καθώς νοιώθατε έντονα να απαιτείται από αυτούς ο πολύτιμος χρόνος που είχατε αποφασίσει να αφιερώσετε σε θέματα της καριέρας σας και επαγγελματικής σας πορείας, Ίσως να λειτουργήσατε περισσότερο ασυλλόγιστα από όσο θεωρούσατε και προφανώς για αυτό αυτές τις μέρες σας δίνεται η δυνατότητα να επανορθώσετε με τρόπο βαθύ και συναισθηματικό..όπως μόνο εσείς ξέρετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα σχέδια της επαγγελματικής σας πορείας προφανώς είναι αισιόδοξα και για σας ήδη επιτυχημένα ακόμα και από τα πρώτα τους βήματα μα ίσως στην πράξη διαπιστώσετε πως η πραγματικότητα έχει έναν διαφορετικό ρυθμό ίσως πιο αργό και μάλλον πιο δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να έχετε έτοιμο ένα σχέδιο δεύτερο περισσότερο ευέλικτο. Και αν χρειαστεί να αναιρέσετε κάτι από αυτά που έχετε ανακοινώσει καλό θα ήταν να το κάνετε σήμερα για να περιορίσετε όσο το δυνατόν τις απώλειες. Παρόλο που ο νους σας είναι αλλού το ταίρι σας είναι εκεί και σας στηρίζει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η ανησυχία σας για τα οικονομικά ζητήματα θα μπορούσε να σας κάνει να συμβιβαστείτε με μια εργασία και κάποιες αποδοχές που ίσως να μην καλύπτουν τον εργασιακό σας ζήλο και την γενικότερη εργασιακή σας προσφορά. ΑΝ ήδη έχετε δεσμευτεί με μια εργασιακή σύμβαση που ομολογουμένως δεν σας αξίζει ίσως ήρθε η ώρα να το επαναπροσδιορίσετε χωρίς αναστολές. Η τύχη είναι με το μέρος σας και αναλαμβάνει να σας προσφέρει αυτό που αξίζετε αν όχι με αυτόν τον τρόπο σίγουρα με κάποιον άλλον.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Πολλά είναι εκείνα που καλείστε να κάνετε αυτό το διάστημα ακόμα και μέσα από αντίξοες συνθήκες που μάλλον λειτουργούν πιεστικά πάνω σας γεμίζοντάς σας ευθύνες και άγχη. Μέσα σε όλα αυτά που σχεδιάζεται καλό θα ήταν να δώσετε λίγη από την προσοχή σας σε ότι αφήσετε πίσω σας . Αν κάτι μείνει ημιτελές θα δείτε πως τις επόμενες μέρες θα χτυπήσει την πόρτα σας ζητώντας την εποπτεία σας για την ολοκλήρωσή του. Οι φιλικές συνευρέσεις δεν αποκλείουν ερωτικές περιπέτειες μα αυτό μην ξεχνάτε είναι για να σας κατατάξει στους αιώνια αδέσμευτους.

ΙΧΘΥΕΣ

Αυτό το τριήμερο ίσως επηρεάζεστε λιγότερο από όλους στις γενικές αναμπουμπούλες, παρανοήσεις και καθυστερήσεις και αυτό γιατί για σας η κατάσταση που τώρα επικρατεί σε όλους σας είναι πολύ γνώριμη μιας και το χάος και εσείς ταιριάζετε απόλυτο επομένως ξέρετε να το χειρίζεστε. Πολλές είναι οι επαφές, οι νέες γνωριμίες των ημερών και όπως πολλές είναι οι νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται αυτές τις μέρες. Αν κάτι θα μπορούσατε να προσέξετε σε κάποια συμφωνία που ενδεχομένως είναι προ των πυλών αυτές τις μέρες είναι το συμφέρον σας και το πόσο σίγουροι είστε για την κάθε σας απάντηση.

Πηγή: fthis.gr