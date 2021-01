Κόσμος

Φονική πυρκαγιά σε νοσοκομείο Covid-19

Απανθρακωμένοι βρέθηκαν ασθενείς που νοσηλεύονταν με κορονοϊό. Ποια τα αίτια της φωτιάς που σκόρπισε τον θάνατο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο κεντρικό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με Covid-19, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε η υπηρεσία της Ρουμανίας για τις έκτακτες καταστάσεις (ISU).

“Τρεις ασθενείς εντοπίστηκαν νεκροί και ένας τέταρτος πέθανε στη συνέχεια”, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Ραέντ Αραφάτ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ασθενείς με Covid-19. “Περίπου 120 ασθενείς που βρίσκονταν στην ίδια πτέρυγα απομακρύνθηκαν”, επεσήμανε ο Μπόγκνταν Τόμα εκπρόσωπος του ISU.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, που ξέσπασε περίπου τρεις μήνες μετά από άλλη φωτιά σε νοσοκομείο της Πιάτρα-Νεάμτς, όταν είχαν σκοτωθεί 10 ασθενείς.

Στις 14 Νοεμβρίου δέκα ασθενείς με Covid-19 έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Πιάτρα- Νέαμτς.