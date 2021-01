Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού κάνει δωρέαν τεστ την Παρασκευή

Σε 23 σημεία της Ελλάδας πραγματοποιούν σήμερα τεστ οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ. Τι έδειξαν τα rapid test της Πέμπτης. Κρούσματα και ηλικίες.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 35 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 4.657 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 32 κρούσματα (0,69%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.



ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα

Πραγματοποιήθηκαν 445 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,90%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος Ασπροπύργου

Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθήνας: Super Market Σκλαβενίτης Νέας Χαλκηδόνας

Πραγματοποιήθηκαν 238 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πειραιώς: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος Ρέντη

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,30%). Αφορά σε γυναίκα 31 ετών.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Καματερό

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,79%). Αφορά σε άνδρα 40 ετών.

ΠΕ Θήρας: Σαντορίνη

Πραγματοποιήθηκαν 238 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,42%). Αφορά σε άνδρα 31 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πάτρας

Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,45%). Αφορά σε άνδρα 41 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Ελευθερίας Πάτρας

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Φραντζεσκιανών Μετοχίων

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,33%). Αφορά σε άνδρα 48 ετών.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Νεστάνης

Πραγματοποιήθηκαν 158 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,90%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Super Market Σκλαβενίτης

Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Κολοκοτρώνη

Πραγματοποιήθηκαν 160 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Χελιδόνι Ηλείας

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Βάρδα

Πραγματοποιήθηκαν 214 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,34%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,63%). Αφορά σε άνδρα 79 ετών.

ΠΕ Δράμας: Εθνικής Αμύνης Δράμα

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Μελισσοχωρίου - Δ. Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Αλίαρτος

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: ΚΤΕΛ

Πραγματοποιήθηκαν 230 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,87%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Πλανόδιοι Πωλητές

Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Νίκαια

Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πυργετός

Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,16%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 75 έτη.

ΠΕ Θάσου: Λιμένας Θάσου

Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Ακρολίμνη Πέλλας

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Αξό Πέλλας

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Σεβαστιανά Σκύδρας

Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 185 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Ξυλόκαστρο

Πραγματοποιήθηκαν 168 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,79%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Πλατεία Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκαν 475 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,26%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Ικαρίας: Άγιος Κύρηκος

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



Σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου, Πλατεία Δημαρχείου

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Super Market Σκλαβενίτης Μενιδίου

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Καλλιθέας

ΠΕ Θήρας: Σαντορίνη

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Μαννα

ΠΕ Θεσπρωτίας: Παραμυθία Ηγουμενίτσας

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Τύρου

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη

ΠΕ Ηλείας: Βαρδα

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι

ΠΕ Ρόδου: Λ. Καλλιθέας-Ρόδου

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

ΠΕ Εύβοιας: ΚΤΕΛ Εύβοιας

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Ξενια Αράχωβας

ΠΕ Καρδίτσας: Αρτεσιανό Καρδίτσας

ΠΕ Σποράδων: Παπαδιαμάντη Σκιάθου

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

ΠΕ Κοζάνης: Σιάτιστα Κοζάνης

ΠΕ Λάρισας: Στόμιο