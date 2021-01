Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: η αγορά δεν μπορεί να κλείσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα νέα μέτρα που αναμένονται στην Αττική. Θα κλείσουν τα καταστήματα και κομμωτήρια. Τι θα αλλάξει στην απαγόρευση κυκλοφορίας.

Τη συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς, ακόμα και εάν κηρυχθεί η Αττική στο “κόκκινο”, προανήγγειλε εμμέσως ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

“Η αγορά δεν μπορεί να κλείσει αλλά θα λειτουργήσει με μέτρα” είπε χαρακτηριστικά λίγο πριν δώσει το παρών στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, η οποία χθες εισηγήθηκε να βαφτεί “κόκκινη” η Αττική, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού.

“Έχω συνάντηση με την Επιτροπή, θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα και θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους” τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. “Αν αποφασίσουν ότι η Αττική πρέπει να είναι στο “κόκκινο”, σαφώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Υπάρχει ένα σχέδιο στο υπουργείο” πρόσθεσε.

Έστειλε μάλιστα και μήνυμα στους επιχειρηματίες της αγοράς λέγοντας: “Είμαστε όλοι στο πλευρό τους, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να κλείσουν πάλι και να χάσουν την εκπτωτική περίοδο”. Άλλωστε, τόνισε ότι δεν είναι τρομερή η διαφορά στα κρούσματα μετά από 12 μέρες λειτουργίας των καταστημάτων. “Έχει αρχίσει να δείχνει η αγορά κατά πόσο επηρέασε την κατάσταση” είπε.

Σε ερώτηση για το εάν θα ανοίξουν τελικά τα σχολεία από την Δευτέρα, απάντησε ότι αυτές είναι αποφάσεις που λαμβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο. Όσον αφορά στα κομμωτήρια, υπενθύμισε ότι λειτουργούσαν και την εποχή του click away…

Για την απαγόρευση κυκλοφορίας και το ενδεχόμενο να ισχύει από τις 18.00 στην Αττική απάντησε: “Η γνώμη μου είναι ότι η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι η μισή χώρα…”.

Τέλος, για τις εικόνες συνωστισμού στο χθεσινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο τόνισε ότι κανείς από την κυβέρνηση δεν ήθελε να στείλει τα ΜΑΤ για να διαλύσει μια διαδήλωση.