Πολιτισμός

Πέθανε η Σίσιλι Τάισον

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 96 ετών, η βραβευμένη ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Σίσιλι Τάισον,.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον μάνατζέρ της, Larry Thompson.

Η Cicely Tyson είχε λάβει αρκετές διακρίσεις για τους ρόλους που υποδύθηκε στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο σε μια καριέρα που διήρκησε περισσότερα από 60 χρόνια.

«Με μεγάλη θλίψη εμείς οι συγγενείς της Cicely Tyson ανακοινώνουμε τον θάνατό της σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) το απόγευμα. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε τις δύσκολες στιγμές που περνάμε» ανέφερε σε δήλωσή του ο ατζέντης της ηθοποιού.