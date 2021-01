Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης - μάρτυρας στον ΑΝΤ1: αυτά κατέγραψα με το κινητό μου (βίντεο)

Ένα βίντεο ντοκουμέντο δίνει ελπίδες στην οικογένεια Βαλυράκη για διελεύκανση της υπόθεσης. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η γυναίκα που κατέγραψε μια ιδιαίτερη στιγμή στη θάλασσα.

Διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, καθώς μετά την κατάθεση του μάρτυρα “κλειδί”, ο οποίος υποστηρίζει ότι είδε ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να πλησιάζει το φουσκωτό του πρώην Υπουργού, να ακολουθεί λεκτικός διαπληκτισμός και επικίνδυνες μανούβρες, έρχεται στο "φως" και βίντεο που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε την ώρα του καταγγελθέντος επεισοδίου.

Τρεις γυναίκες, που βρίσκονταν 3 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο, όπου ο πρώην βουλευτής βρήκε το θάνατο, κατέγραψαν με το κινητό τους τηλέφωνο, πάνω από έναν λόφο, μια παράξενη δραστηριότητα στη θάλασσα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η μία εξ αυτών τόνισε: "Φαίνεται αμυδρά μια κυκλική κίνηση στο νερό στο βίντεο που έχω. Φαίνεται θολά μέσα στο νερό κάτι... Σαν να έχει γίνει μια κυκλική κίνηση ενός πλοιαρίου. Το είδα όμως, με τις φίλες μου, με το ζουμ από το κινητό μου. Ένα μόνο πλοιάριο είδα. Μαγνητοσκόπησα μια πανοραμική εικόνα και είδα μια αλλαγή χρώματος στο νερό. Μιλάω όμως για ένα πλοιάριο, για ένα... Στο βίντεο δεν φαίνεται το πλοιάριο. Ξεχωρίσαμε ότι δεν ήταν κάτι άλλο, δεν ήταν θαλάσσιο ζώο ή οτιδήποτε. Ήταν ένα σκαφάκι, δεν μπορώ να προσδιορίσω αν ήταν φουσκωτό, αν ήταν αλιευτικό ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν σκαφάκι που κινούνταν συμμετρικά σε κύκλος. Μας έκανε εντύπωση γιατί μέσα σε μια πάρα πολύ ήρεμη θάλασσα, είδαμε κάτι να κινείται και να ξεχωρίζει".

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε όλη την περιοχή, ώστε οι Αρχές να διαπιστώσουν το ποιοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα κοντά. Παράλληλα, θα καταθέσουν και οι 30 ψαράδες του λιμανιού για να πουν αν είδαν και άκουσαν κάτι, καθώς και που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή. Επίσης τις επόμενες ώρες αναμένεται να εξεταστούν όλα τα σκάφη που είναι άνω των 12 μέτρων.