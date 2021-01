Κόσμος

Φον Ντερ Λάιεν κατά AstraZeneca: Το συμβόλαιο περιέχει δεσμευτικούς όρους

Ξεκάθαρο το συμβόλαιο με την AstraZeneca, υπογραμμίζει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαιτεί λογικές εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων.

Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει η ΕΕ με την AstraZeneca για την προμήθεια του εμβολίου της κατά της covid-19 περιλαμβάνει δεσμευτικούς όρους, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεντ, ζητώντας από τη φαρμακοβιομηχανία να δώσει μια λογική εξήγηση για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων.

Η φον ντερ Λάιεν εξήγησε μιλώντας στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ότι ο όρος του συμβολαίου που προβλέπει ότι η AstraZeneca θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση εμβολίων (best-effort delivery) ίσχυε όταν δεν ήταν ξεκάθαρο αν η φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε να αναπτύξει ένα εμβόλιο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει η ΕΕ με την AstraZeneca περιέχει ξεκάθαρα τις ποσότητες των εμβολίων που θα έπρεπε να παραδοθούν στην Ένωση τον Δεκέμβριο και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, ενώ αναφέρεται και σε τέσσερα εργοστάσια παραγωγής, εκ των οποίων δύο στη Βρετανία.

"Υπάρχουν δεσμευτικοί οροι και το συμβόλαιο είναι απολύτως ξεκάθαρο", υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν.

Η Ενωση θέλει να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα το συμβόλαιο με την εταιρεία

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει την πρόθεση να δώσει σήμερα στην δημοσιότητα το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την AstraZeneca για την τροφοδοσία της Ευρώπης με το εμβόλιό της κατά της Covid-19, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εταιρεία βρίσκεται υπό πίεση αφού ανακοίνωσε σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις της προς την Ευρώπη.

«Θέλουμε να το δημοσιεύσουμε σήμερα, βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την εταιρεία σχετικά με τα τμήματα (του συμβολαίου) που πρέπει να καλυφθούν » για λόγους εμπιστευτικότητας, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στο γερμανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Deutschlandfunk.