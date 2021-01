Πολιτική

MέΡΑ25: Δωρεάν εμβόλια με παρέμβαση της ΕΚΤ

Σε εκτενή ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πανάκριβο σκάνδαλο», καθώς χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο.

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προκειμένου να αγοραστούν εμβόλια για όλους τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ και να διανεμηθούν δωρεάν ζητά το DiEM25, μέλος του οποίου είναι το ΜέΡΑ25.

Σε εκτενή ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πανάκριβο σκάνδαλο», καθώς «χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, χιλιάδες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, εκατομμύρια ασφυκτιούν κάτω από δρακόντεια μέτρα lockdown. Την ίδια στιγμή, οι εμβολιασμοί καθυστερούν λόγω της έλλειψης εμβολίων».Το DiEM25 επισημαίνει ότι «προκειμένου να διατηρηθεί ο Γαλλογερμανικός Άξονας, παρήγγειλαν 300 εκατ. δόσεις από μια γαλλική εταιρεία που δεν παρήγαγε εμβόλιο, και πολύ λίγα από μια γερμανική εταιρεία που εξήγαγε τη μεγάλη μερίδα της παραγωγής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ κ.λπ. Σήμερα, οι δύο βασικές εταιρείες που μπορούν να προμηθεύσουν τα πολύτιμα εμβόλια ανακοίνωσαν κι άλλες περικοπές στον εφοδιασμό των χωρών της ΕΕ».

Η απάντηση του DiEM25:

Σύμφωνα με τη θέση του DiEM25, σήμερα οι κεντρικές τράπεζες «τυπώνουν βουνά χρήματος που τα δίνουν στις τράπεζες, οι οποίες, με τη σειρά τους, τα διοχετεύουν στις μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να ξαναγοράσουν τις μετοχές τους και να αυξήσουν την ονομαστική τους αξία (και φυσικά, τα έσοδα των διευθυντών τους)». Εκτιμά ότι από την αρχή της πανδημίας, η ΕΚΤ τύπωσε 1.700 δισ. ευρώ γι' αυτόν τον σκοπό.

Όπως προτείνει, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εμβολιασμών πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατάξει αμέσως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πληρώσει όσα χρειάζεται για να αγοράσει όσες δόσεις χρειάζονται οι Ευρωπαίοι, συν μία ίση ποσότητα για να σταλεί εντελώς δωρεάν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, προσθέτει, «το κόστος επιτάχυνσης της παραγωγής και διανομής των εμβολίων μπορεί να καλυφθεί άμεσα και δίκαια χρησιμοποιώντας τη χρηματοπιστωτική ισχύ της ΕΚΤ», χωρίς να παραβιάζει το καταστατικό της.

Επίσης, το DiEM25 επικρίνει το «το ιατρικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα» γιατί «αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς εκμεταλλεύονται πόρους που παρέχονται από τα κράτη μας (π.χ. κρατική χρηματοδότηση και τη συσσωρευμένη γνώση επιστημόνων εκπαιδευμένων από το κράτος) για να παράγουν φάρμακα και εμβόλια που μετά μονοπωλούν μέσω πατεντών που αποδεικνύονται χρυσοφόρες σε συγκυρίες όπως η τωρινή πανδημία». Τέλος, τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα υπογραμμίζοντας ότι στο πλαίσιο της μετακαπιταλιστικής εκστρατείας του, το DiEM25 παλεύει να αλλάξει το εταιρικό δίκαιο, ώστε οι πολίτες, τους οποίους εκπροσωπεί η ΕΕ, να αποκτήσουν μετοχές στις φαρμακευτικές εταιρείες που λειτουργούν εντός της Ένωσης για να ωφεληθούν άμεσα, ως συνιδιοκτήτες, από τα προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης και έρευνας.