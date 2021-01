Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: δικογραφία για τον συνωστισμό

Μετά την ολοκλήρωση της η δικογραφία θα αποσταλεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα την αξιολογήσει και θα κρίνει αν θα ασκηθούν διώξεις και σε βάρος ποιων.

Δικογραφία για το χθεσινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σχηματίζεται από την Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, έχουν παραβιαστεί πολλές διατάξεις νόμων και αποφάσεων που αφορούν τις συναθροίσεις και τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, η δικογραφία διενεργείται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών που έχει την ευθύνη, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα.

Αφορά την παραβίαση της πρόσφατης απόφασης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ για απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, τον νόμο για τις συναθροίσεις, καθώς δεν είχε οριστεί διοργανωτής όπως προβλέπεται και πραγματοποιήθηκε πορεία, αλλά και για παράβαση του άρθρου 285 του ποινικού κώδικα περί δημόσιας υγείας για τον συνωστισμό.

