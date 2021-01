Πολιτική

Συρίγος: ακόρεστη η δίψα για ένα αφήγημα με τη λέξη “Χούντα” μέσα

Για «αυριανισμό» κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή την κόντρα για την αναφορά του για ύπαρξη αστυνομικών τμημάτων μέσα σε πανεπιστήμια επί δικτατορίας.

Πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή ομιλία του Υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ και την αναφορά του για την ύπαρξη αστυνομικών τμημάτων μέσα σε πανεπιστήμια επί δικτατορίας, το 1969.

«Είναι μια ακόρεστη δίψα να έχεις ένα αφήγημα με τη λέξη Χούντα μέσα, απομόνωσαν μια φράση μου 14 δευτερολέπτων που μιλήσαμε για ιστορικά φαινόμενα», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, για τον σάλο που δημιουργήθηκε από μια απομονωμένη φράση του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. «Το εξήγησαν και οι δύο συνομιλητές μου βγήκα και το εξήγησα και εγώ και ξανά έβγαλε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το καταλαβαίνω», τόνισε ενώ κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για «αυριανισμό».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, όπου μεταξύ άλλων προβλέπει την ήπια αστυνόμευση στα ΑΕΙ, σχολίασε πως «παρότι στα περισσότερα ΑΕΙ υπάρχει απόλυτη ησυχία και ηρεμία υπάρχουν κάποια εμβληματικά κτίρια σε κεντρικά σημεία του αστικού ιστού όπου γίνονται πόλος έλξεως όλων αυτών των διάφορων στοιχείων που συνήθως είναι υπό την ομπρέλα της antifa και δίπλα τους υπάρχουν παραβατικά στοιχεία του κοινού ποινικού δικαίου».

Κάθε χρόνο όπως εξήγησε, έρχονται στην επιφάνεια δεκάδες περιστατικά ασκήσεως βίας μέσα στα Πανεπιστήμια είτε από εξωπανεπιστημιακούς είτε σε βάρος καθηγητών και πρυτάνεων. Όπως είπε, στην πραγματικότητα οι Πρυτάνεις, όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν για έναν και μοναδικό λόγο, «γιατί μετά θα έπρεπε να έχουν 24ώρη προστασία. Όποιος έκανε διαφορετικά ήταν μόνος του απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα ακόμη και αν αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το σώμα που θα αστυνομεύει τα ΑΕΙ, ο κ. Συρίγος είπε ότι «είναι μια λάιτ εκδοχή της αστυνομίας για να παρακολουθεί τι γίνεται». Ξεκαθάρισε ότι θα είναι άοπλο και πάνω τους θα έχουν μόνο τα γκλοπ και χειροπέδες. Ενώ, σε περίπτωση ταραχών, θα επεμβαίνει το κανονικό σώμα της Αστυνομίας. Σημείωσε πως παρά τις αντιδράσεις, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί είτε την Παρασκευή το μεσημέρι είτε το αργότερο τη Δευτέρα. Ενώ χαιρέτισε την απόφαση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τονίζοντας ότι είναι μεταξύ άλλων μια σημαντική απόφαση.